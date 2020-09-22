DHA

Yangın, 14.30 sularında Bodrum'un fiyatları ile gündeme gelen gelen dünyaca ünlü Türkbükü Mahallesi'nde bulunan Büyükada'da çıktı. İddiaya göre lüks bir tekneden atılan işaret fişeği makilik alana düşünce yangın çıktı.

DHA'nın haberine göre, alevleri gören tekne yat kaptanları ve çalışanları olay yerine giderek yangın tüpleri ile müdahale etti. Otluk ve çalılık alanda çıkan yangın vatandaşların yoğun uğraşları sonucu 1 saat içinde kontrol altına alınarak söndürüldü.