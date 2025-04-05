Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde kan donduran olay, sabah saatlerinde Fevzipaşa Mahallesi Ihlamur Sokak'ta, aynı aileye ait 5 katlı binanın en üst katında meydana geldi.

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AĞABEYİNİN EVİNE GİTTİ DHA'daki habere göre Mehmet Garip, miras nedeniyle aralarında husumet olan ağabeyi Zülküf Garip'in oturduğu daireye geldi. Burada yengesi Melike Garip ve yeğeni Ferdi Garip ile tartışırken, alt katta oturan yeğeni Emine Bahar Tunalı da daireye geldi.

ÜÇ KİŞİYE SİLAHLA ATEŞ AÇTI Katil zanlısı Mehmet Garip, yakalandı. Çıkan tartışmada Mehmet Garip, üzerinde taşıdığı tabancayı çıkarıp, 3 kişiye ateş etti. Mehmet Garip, daha sonra da 1'inci kattaki Emine Bahar Tunalı'nın dairesine gidip içeridekilerden kapıyı açmasını istedi.

DİĞER AKRABALARI BALKONDAN ATLADI Hayatını kaybeden yenge Melike Garip. Kapıyı açmayan Tunalı'nın eşi Buğra Tunalı, oğlu Sarp ve annesi Şükran Tunalı ile birlikte birinci katın balkonundan atlayıp kaçtı. İhbar üzerine adrese çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

YENGESİ VE 2 YEĞENİ YAŞAMINI YİTİRDİ Öldürülen yeğen Ferdi Garip. Ekiplerin kontrolünde Melike Garip ve Ferdi Garip'in başlarına isabet eden kurşunla öldüğü belirlendi. Yaralanan Emine Bahar Tunalı ise sağlıkçılar tarafından Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Emine Bahar Tunalı da doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

KATİL ZANLISI GÖZALTINA ALINDI Polis, Mehmet Garip'i yakalayıp gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.