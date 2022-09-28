Tekirdağ güzellikleriyle doğaseverleri bekliyor

Özellikle hazan mevsiminin Tekirdağ'da bir başka yaşandığını anlatan Hacıoğlu, şöyle konuştu:

"Yeşilden kırmızıya, kırmızıdan sarıya dönen ve dökülen yapraklar burasını bir cazibe merkezine dönüştürüyor. Uçmakdere başta olmak üzere, Saray ilçesindeki ormanlar bu güzellikleri içinde bulunduruyor. Yürüyüş rotalarının olduğu Uçmakderede dökülen yapraklar içinde yürüyüş yapmak çok güzel.