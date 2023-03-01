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TEKİRDAĞ DEPREM RİSK HARİTASI 2023: Tekirdağ deprem bölgesi mi? Tekirdağ fay hattı nereden geçiyor? Tekirdağ depreme dayanaklı ve riskli ilçeler nereler?

Uzmanlar uyardı: Büyük deprem bu bölgede olacak! Tekirdağ fay hattı nereden geçiyor? İşte Tekirdağ depreme dayanıklı ilçeler

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 şiddetinde peş peşe gerçekleşen ve 11 ili birden etkileyen deprem şehirlerin enkaz yığınına dönüşmesine neden olurken on binlerce vatandaş hayatını kaybetti. Uzmanlar bu denli büyük alanı etkileyen depremin ardından diğer fay hatlarına da dikkat çekti. Özellikle Marmara'da gerçekleşmesi beklenen İstanbul depremine işaret edilirken birinci derece deprem riski taşıyan Tekirdağ fay hatları da gündeme geldi. Söz konusu uyarıların ardından "Tekirdağ deprem bölgesi mi? Tekirdağ fay hattı nereden geçiyor? Tekirdağ depreme dayanaklı ve riskli ilçeler hangisi?" soruları araştırılmaya başlandı. İşte Tekirdağ deprem risk haritası...

Giriş: 01.03.2023 - 11:40 | Güncelleme: ABONE OL
HABERTURK.COM

  • Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen deprem diğer fayların ne zaman kırılacağını gündeme getirdi. Uzmanlar uzun zamandır İstanbul'un deprem riski taşıdığına dair uyarılarda bulunurken birinci derece deprem riski taşıyan Tekirdağ fay hattına da dikkat çekti. İstanbul'da en son gerçekleşen depremin ardından geçmesi gereken sürenin tamamlandığını ve Marmara'da 30 yıl içerisinde yeniden 7.5 şiddetinde bir sarsıntı gerçekleşeceğini vurgulayan uzmanlar tüm önemlerin alınması gerektiğini belirtiyor. Kahramanmaraş depremi ve uzmanların açıklamasının ardından İstanbul ve çevreleri gündeme gelirken Tekirdağ'da deprem olma olasılığı merak ediliyor. Tekirdağ sakinleri ise "Tekirdağ deprem bölgesi mi? Tekirdağ fay hattı nereden geçiyor? Tekirdağ depreme dayanaklı ve riskli ilçeler hangisi?" sorularının cevabını araştırmaya başladı. İşte Tekirdağ deprem risk haritası...

  • TEKİRDAĞ FAY HATTI NEREDEN GEÇİYOR?

    Türkiye'nin deprem bakımından riskli bölgelerinden biri olan Tekirdağ, risk taşıyan fay hattı zonlarının üzerinde bulunuyor.

    Marmara Denizi üzerinden ulaşan Kuzey Anadolu Fay Hattı, Şarköy'e bağlı Gaziköy ve Gölcük Mahallelerinden geçmektedir.

    Şarköy ve Mürefte bölgeleri 1. derece,

    Tekirdağ Merkez 2. derece,

    Daha kuzeyde kalan ilçeler ise 3. ve 4. derece deprem bölgesidir.

  • TEKİRDAĞ FAY HATTI HARİTASI

    İstanbul'un komşusu olan Tekirdağ, kent sınırlarından Kuzey Anadolu Fay Hattı geçmesi sebebiyle, zaman zaman meydana gelen depremler ile gündeme gelmektedir. Bu durum, AFAD'ın son deprem tehlike haritasına da yansımakta. Hattın geçtiği güneydeki ilçeler tehdit altında iken, diğer noktalar nispeten daha az tehlikeli görülmektedir. Kent ve çevresinde, sarı çizgi ile gösterilen fayların Şarköy'den geçtiği, yine fayın diğer segmentlerinin de tehlike saçtığı görülüyor.

  • Şarköy'ün ve komşu ilçelerinin ne kadar tehlikeli olduğu daha net ortaya çıkmaktadır. 1900 yılından bu yana, kent ve çevresindeki 5.0 üzeri depremlerin genelde Marmara Denizi içinde olduğu ama 1912 Mürefte depreminin karada gerçekleştiği görülmektedir. Kısaca Tekirdağ ve deprem denilince akla gelen yer Şarköy ve genelde de depremler burada olmakla birlikte, gelecekte de büyük depremlerin olacağı bir nokta olacağı söylenmektedir.

  • Uzmanlar Marmara Bölgesi’ndeki olası büyük depremin İstanbul’dan ziyade Tekirdağ’da meydana geleceğini belirtiyor.

    İstanbul'un komşusu olan Tekirdağ, kent sınırlarından Kuzey Anadolu Fay Hattı geçmesi sebebiyle, zaman zaman olan depremler ile gündeme gelmektedir.  Türkiye'nin deprem açısından en güvenli illerinin Kırklareli ile Edirne ve Tekirdağ'ın kuzey bölgeleridir. Trakya'da deprem açısından en güvensiz ve imara açılmaması gereken bölgelerin Ergene çukuru, Marmara Ereğlisi, Mürefte ve Şarköy kıyılarının yapılaşmaya açılmaması gerekiyor.

  • BEKLENEN DEPREM NEREDE OLACAK?

    Marmara Ereğlisi depremi olmayacak bütün Trakya bölgesinin depremi olacak. Doğu-batı doğrultusunda kırılacak. Bir deprem olduğu zaman hem doğu-batı doğrultusunda kırılacak hem de Trakya kırığını oynatarak tam bu Marmara Ereğlisi'nde bulunan dolum tesislerinin altından geçerek Çorlu'ya doğru gidecek, Çorlu'yu da çok etkileyeceğini de söyleyeyim, Lüleburgaz, Babaeski üzerinden Edirne'ye kadar etki yaratacak. Yani bu deprem sadece Marmara Ereğlisi depremi olmayacak bütün Trakya'nın ve Marmara bölgesinin depremi olacak.

  • TEKİRDAĞ DEPREM BÖLGESİ MİDİR?

    Türkiye'nin deprem açısından en güvenli iller Kırklareli ile Edirne ve Tekirdağ'ın kuzey bölgeleri. Tekirdağ ise deprem açısından en riskli illerin başında yer alıyor. 

  • TEKİRDAĞ KAÇINCI DEPREM BÖLGESİ?

    Marmara Ereğlisi, Altınova ve Şarköy sahil kesimi dediğimiz birinci derece deprem bölgesi

    Çorlu ise ikinci derece deprem bölgesi.

  • TEKİRDAĞ'DA FAY HATTI VAR MI?

    Peki Tekirdağ fay hattı nereden geçiyor? İstanbul'un komşusu olan Tekirdağ, kent sınırlarından kuzey anadolu fay hattı geçmesi sebebiyle, zaman zaman olan depremler ile gündeme gelmektedir.

    Türkiye’de Kuzey Anadolu Fay Hattı, Doğu Anadolu Fay Hattı ve Batı Anadolu Fay Hattı olmak üzere üç fay hattı bulunuyor. Türkiye’de bulunan aktif fay hatları ve tehlike dereceleri AFAD tarafından hazırlanan Türkiye Deprem Tehlikesi Haritası’nda bulunmaktadır. İstanbul, Kuzey Anadolu Fay Hattı üzerinde yer almaktadır. İstanbul’un üzerinde bulunduğu fay hattı Tekirdağ-Şarköy açıklarından Marmara Ereğlisi’ne kadar uzanmaktadır.

  • DEPREMİN 7 - 7,5 BÜYÜKLÜĞÜNDE OLMASI BEKLENİYOR

    Dr. Altan, “İstanbul depreminde merkez üssünün Adalar ya da Silivri olacağını tahmin ediyoruz. Adalar'da meydana gelirse 7, Silivri'de ise 7 - 7,5 büyüklüğünde bekliyoruz. Bu depremden sadece İstanbul değil bütün Marmara Bölgesi etkilenecek.

  • 09 AĞUSTOS 1912 MÜREFTE-ŞARKÖY DEPREMİ

    Güneydoğu Trakya'da, Şarköy-Mürefte arasında Ms=7.4 büyüklüğünde oldukça büyük yıkıcı bir deprem olmuştur. Depremde 310 köy ve kasaba ile 272 yerleşim alanı ağır derecede hasar görmüştür. Deprem, toplam 83.633 kişinin evsiz kalmasına neden olmuştur.

    Marmara'da meydana gelecek asıl büyük depremin Tekirdağ’da olacağı beklenirken, en riskli bölgeler Ergene çukuru, Marmara Ereğlisi, Mürefte ve Şarköy olarak belirlendi.

  • Türkiye’nin deprem açısından en güvenli illeri Kırklareli ile Edirne ve Tekirdağ’ın kuzey bölgeleri. Trakya’da deprem açısından en güvensiz ve imara açılmaması gereken bölgelerin Ergene çukuru, Marmara Ereğlisi, Mürefte ve Şarköy kıyılarının yapılaşmaya açılmaması gerekiyor ancak buna engel olunamamaktadır.

  • Kuzey Anadolu kırığının davranışı kişilikli olup, doğudan başlayıp batıya doğru adım adım gitmektedir. 

  • DEPREMİN NEREDE OLACAK?

    Marmara’daki depremi ölçerleriyle nerenin gergin olup olmadı tahmin edilmektedir. Buna göre Büyükçekmece’nin batısından Şarköy’e kadar yüksek gerginlik yaşanıyor. Bu gerginliğin bulunduğu toprağın bir kısmı Silivri’den başlıyor yani İstanbul’un batısından başlıyor ama büyük bölümü Tekirdağ ilinde bulunuyor. Buna göre Tekirdağ ilini deprem bekliyor. Bu depremin olacağı yer ise bu arı kovanının en yoğun olduğu yer Marmara Ereğlisi’nin önü oluyor. Sadece Marmara Ereğlisi depremi olmayacak bütün Trakya bölgesinin depremi olacak. Doğu-batı doğrultusunda kırılacak. Bir deprem olduğu zaman hem doğu-batı doğrultusunda kırılacak hem de Trakya kırığını oynatarak tam bu Marmara Ereğlisi’nde bulunan dolum tesislerinin altından geçerek Çorlu’ya doğru gidecek, Çorlu’yu da çok etkileyeceğini de söyleyeyim, Lüleburgaz, Babaeski üzerinden Edirne’ye kadar etki yaratacak. Yani bu deprem sadece Marmara Ereğlisi depremi olmayacak bütün Trakya’nın ve Marmara bölgesinin depremi olacak.

  • BÜYÜK İSTANBUL DEPREMİ HANGİ KENT VE İLÇELERİ ETKİLEYECEK?

    Kahramanmaraş’ta meydana gelen 7,7 büyüklüğündeki depremin ve birçok ili kapsayan artçı sarsıntıların ardından, akıllara bir kez daha İstanbul’da beklenen deprem geldi. Uzmanlar, İstanbul’da gerçekleşecek olan depremin 7,5 şiddetinde olacağını söylüyorlar.

    Marmara Denizi’nin içinde meydana gelmesi beklenen deprem, İstanbul depremi diye adlandırılıyor. Bu da, söz konusu depremden sadece İstanbul etkilenecekmiş gibi yanlış algılamalara sebep oluyor. Aksine, bu depremden Marmara Denizi’ne kıyısı olan her şehrin etkileneceği söyleniyor.

    İşte depremin etkileyeceği iller:

    Yalova

    Bursa

    Kocaeli

    Çanakkale

    İstanbul

    Tekirdağ

    Balıkesir

Haberi Hazırlayan : Hacer Tonay
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