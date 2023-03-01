BÜYÜK İSTANBUL DEPREMİ HANGİ KENT VE İLÇELERİ ETKİLEYECEK?
Kahramanmaraş’ta meydana gelen 7,7 büyüklüğündeki depremin ve birçok ili kapsayan artçı sarsıntıların ardından, akıllara bir kez daha İstanbul’da beklenen deprem geldi. Uzmanlar, İstanbul’da gerçekleşecek olan depremin 7,5 şiddetinde olacağını söylüyorlar.
Marmara Denizi’nin içinde meydana gelmesi beklenen deprem, İstanbul depremi diye adlandırılıyor. Bu da, söz konusu depremden sadece İstanbul etkilenecekmiş gibi yanlış algılamalara sebep oluyor. Aksine, bu depremden Marmara Denizi’ne kıyısı olan her şehrin etkileneceği söyleniyor.
İşte depremin etkileyeceği iller:
Yalova
Bursa
Kocaeli
Çanakkale
İstanbul
Tekirdağ
Balıkesir