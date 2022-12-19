Kayınpederini tabancayla yaraladı

AA

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde damadı tarafından tabancayla vurulan kayınpeder yaralandı.

Alınan bilgiye göre, E.D. (40), boşanma aşamasındaki eşi ile görüşmek için kayınpederinin İstasyon Mahallesi'ndeki evine gitti. Burada damat ve kayınpeder arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu E.D. belindeki tabancayı çıkartarak kayınpederi R.Ç'ye ateş etti.

AA'nın haberine göre; yaralanan R.Ç. sağlık ekipleri tarafından Çerkezköy Devlet Hastanesine kaldırıldı. Olayın ardından kaçan damat E.D. polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.