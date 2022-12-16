Seyir halindeki minibüs alev alev yandı

Olay gece geç saatlerde Malkara ilçesinin Çimendere mahallesinde meydana geldi.

DHA'nın haberine göre, Çanakkale kara yolu üzerinde seyir halinde olan Serdar G. yönetimindeki özel şirkete ait servis minibüsünün motor kısmından alevler yükselmeye başladı.

Sürücü Serdar G., minibüsü yolun sağında durdurarak araçta bulunan 9 kişiyi tahliye etti.

Yolcular indikten kısa süre sonra minibüs alev topuna dönerken, ihbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Polis, karayolunu güvenlik amacıyla araç geçişine kapatırken, itfaiye ekipleri ise yangına müdahale etti.

İtfaiyenin müdahalesiyle yangın söndürülürken, araç kullanılamaz hale geldi.

Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.

Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.