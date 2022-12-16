Habertürk
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Gündem

Tekirdağ'da seyir halindeki minibüste yangın paniği: 9 kişi tahliye edildi

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde seyir halindeki minibüsün motor kısmında yangın çıktı. Alevleri fark eden sürücünün minibüsü durdurarak yolcuları tahliye ettiği olayda yaralanan olmazken, itfaiyenin müdahalesine rağmen araç kullanılamaz hale geldi

Giriş: 16.12.2022 - 01:46 | Güncelleme: ABONE OL
Tekirdağ'da seyir halindeki minibüste yangın paniği: 9 kişi tahliye edildi
Seyir halindeki minibüs alev alev yandı
0:00 / 0:00
DHA

Olay gece geç saatlerde Malkara ilçesinin Çimendere mahallesinde meydana geldi.

DHA'nın haberine göre, Çanakkale kara yolu üzerinde seyir halinde olan Serdar G. yönetimindeki özel şirkete ait servis minibüsünün motor kısmından alevler yükselmeye başladı.

Sürücü Serdar G., minibüsü yolun sağında durdurarak araçta bulunan 9 kişiyi tahliye etti.

Yolcular indikten kısa süre sonra minibüs alev topuna dönerken, ihbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Polis, karayolunu güvenlik amacıyla araç geçişine kapatırken, itfaiye ekipleri ise yangına müdahale etti.

İtfaiyenin müdahalesiyle yangın söndürülürken, araç kullanılamaz hale geldi.

Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.

Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Otomobilin çarptığı kadın hayatını kaybetti
Otomobilin çarptığı kadın hayatını kaybetti
10 soruda en yaygın görülen çocuk enfeksiyonları
10 soruda en yaygın görülen çocuk enfeksiyonları
Borsa günü yükselişle tamamladı
Borsa günü yükselişle tamamladı
Piyasalarda gün sonu
Piyasalarda gün sonu

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.