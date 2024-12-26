Tekirdağ'da sağanak su baskınlarına neden oldu

Saray ilçesinde öğle saatlerinde başlayan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi.

Sağanak nedeniyle debileri yükselen ilçedeki dereler, bazı noktalarda yatağından taşarak su baskınlarına yol açtı.

DSİ 113. Şube Müdürlüğü ekiplerince, derelerin önünü açmak için çalışma başlatıldı.

AFAD ekipleri de debisi yükselen derelerin çevresinde önlem aldı.

Saray Belediyesinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, vatandaşlara acil durumlarda 112 Acil Çağrı Merkezi'ni' ve Saray Belediyesini aramaları çağrısında bulunularak, "Bölgemizde kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden ani sel, su baskını, kuvvetli rüzgar ve hortum oluşma riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir." ifadeleri kullanıldı.