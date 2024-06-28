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        Haberler Gündem 3. Sayfa Tekirdağ'da kağıt fabrikasında korkutan yangın | Son dakika haberleri

        Tekirdağ'da kağıt fabrikasında korkutan yangın

        Tekirdağ Ergene'de kağıt fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.06.2024 - 00:31 Güncelleme: 28.06.2024 - 00:31
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        Kağıt fabrikasında korkutan yangın
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        Tekirdağ'da kağıt fabrikasında çıkan yangın söndürüldü.

        AA'nın haberine göre; Ergene ilçesinde faaliyet gösteren kağıt fabrikasının hurda ve atık bölümünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın nedeniyle fabrikadaki işçiler tahliye edildi.

        İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangın nedeniyle fabrikada hasar oluştu. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

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        #haberler
        #Tekirdağ
        #ergene
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