Tekirdağ'da kağıt fabrikasında korkutan yangın
Tekirdağ Ergene'de kağıt fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü
Tekirdağ'da kağıt fabrikasında çıkan yangın söndürüldü.
AA'nın haberine göre; Ergene ilçesinde faaliyet gösteren kağıt fabrikasının hurda ve atık bölümünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın nedeniyle fabrikadaki işçiler tahliye edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangın nedeniyle fabrikada hasar oluştu. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.