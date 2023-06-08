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Tekeri fırlayan araç, öğrenci servisiyle çarpıştı: 2 ağır yaralı

Kırıkkale'de sağ ön tekeri fırlayan otomobil, karşı yönden gelen okul servisi ile çarpıştı. Otomobilde bulunan 2 kişi ağır yaralanırken, servis aracındaki 12 öğrenci tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı

Giriş: 08.06.2023 - 19:41 | Güncelleme: ABONE OL
Tekeri fırlayan araç, öğrenci servisiyle çarpıştı
İHA

Kırıkkale'nin Sulakyurt ilçesinde, M.K. (45) idaresindeki otomobilin seyir halindeyken sağ ön tekeri fırladı. Kontrolden çıkan araç, E.Ç.'nin kullandığı öğrenci servis minibüsü ile çarpıştı.

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kaza yerine gelen ekipler, otomobil sürücüsü ile yanında yolcu olarak bulunan M.Ş.'yi (42) ağır yaralı olarak Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırdı.

Okul servisinde bulunan B.Z. (8), İ.K. (7), G.K. (9), Z.D. (10), A.E. (9), N.K. (8), T.K. (8), F.T.G. (9), İ.K. (8), R.S. (8), S.T. (10) ve Ş.Ö. (9) de ambulanslarla ilçe hastanesine kaldırıldı. Tedbiren bir süre hastanede tutulacak 12 öğrencinin genel sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

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