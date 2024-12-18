Tekelde sahte alkol kavgası!
Olay, İstanbul'da meydana geldi. Kız arkadaşı içki içip fenalaştı. Öfkeli sevgili sahte alkol sattın diyerek tekel bayisini bastı ve sonrasında da yumruklar konuştu, hortumlar çekildi. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Giriş: 18.12.2024 - 19:23 Güncelleme: 18.12.2024 - 19:23
Olay, İstanbul'da meydana geldi.
Kız arkadaşı içki içip fenalaştı.
Öfkeli sevgili sahte alkol sattın diyerek tekel bayisini bastı ve sonrasında da yumruklar konuştu, hortumlar çekildi.
O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
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