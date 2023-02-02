FRAMBUAZ SİRKESİ NASIL YAPILIR?
- Öncelikle yeterli büyüklükteki bir frambuaza 1 litre su dökülür ve dört bardak taze frambuaz üzerine eklenir.
- Daha sonra kavanozun üzeri hava alan pamuklu bir tülbentle kapatılır ve bir lastik ile sabitlenir.
- 1 gece beklenir ve sonra süzülerek posası ayrılır.
- Aynı işlem bir önceki adımda elde edilen sıvı ve yine dört bardak frambuaz ile tekrarlanır. Bütün gece bekletilir.
- Güneş görmeyen, karanlık bir ortamda yaklaşık 1,5 ay bekletilir.
- İlk zamanlarda gün aşırı, daha sonra da haftada bir kez olmak üzere tahta bir kaşıkla karıştırılır.
- Frambuazlar dibe çökene kadar bu işleme devam edilir. Karıştırma işlemi yeterli seviyeye ulaşınca süzülür ve saç diplerine püskürtülebilecek bir şekilde bir şişeye koyulur.
- Temiz ve ıslak saça masaj ile uygulanır. Aynı zamanda tonik olarak da kullanılabilir.