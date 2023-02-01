KIŞIN CİLT BAKIMI NASIL OLMALI?
Kışa girerken soğuk havaların verdiği ciddi zararlardan korumak gerekir ve deriyi yenilemek için cilt tipine (normal, yağlı, karma, kuru) uygun cilt temizleyici kullanmakla başlanmalıdır. Her deri tipindeki insan aşırı sıcak sudan, sert sünger ve liflerden kaçınmalıdır. Banyo sırasında seramid, gliserin, vazelin ve vitamin içeren nemlendiriciler kullanılmalıdır. Deriye banyo sırasında giren suyu hapsetmek için nemlendiriciler banyo sonrası hemen sürülmelidir. Duştan çıkar çıkmaz sürülen nemlendiriciler hızla deri tarafından emilerek daha başarılı sonuçlar verebilmektedir.