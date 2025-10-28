Habertürk
        Tek kullanımlık şişeler vücuda on binlerce parçacık taşıyor | Sağlık Haberleri

        Tek kullanımlık şişeler vücuda on binlerce parçacık taşıyor

        Concordia Üniversitesi'nin 140 çalışmayı inceleyen derlemesine göre insanlar yılda ortalama 39–52 bin mikroplastik yutuyor. Şişelenmiş su içenler musluk suyuna kıyasla yaklaşık 90 bin parçacık daha alıyor. Tek kullanımlık şişelerde üretim, depolama ve taşımada güneş ve ısıya maruz kalma, parçacık salımını artırıyor. Mikroplastikler kana karışıp organlara ulaşabiliyor ve "kronik toksisite" dahil uzun vadeli sağlık riskleriyle ilişkilendiriliyor. Ancak standart ölçüm eksikleri nedeniyle riskin boyutu henüz net değil

        Giriş: 28.10.2025 - 19:12 Güncelleme: 28.10.2025 - 19:13
        Şişeden mikroplastik alarmı
        Tek kullanımlık su şişeleriyle ilgili yeni bir araştırma, her yıl on binlerce mikro ve nanoplastik parçacığının vücudumuza girdiğini ortaya koyuyor. Concordia Üniversitesi’nde yürütülen ve 140 bilimsel makaleyi inceleyen derleme, insanların yılda ortalama 39.000–52.000 mikroplastik parçacığı yuttuğunu, şişelenmiş su tüketenlerin ise musluk suyu içenlere kıyasla yaklaşık 90.000 daha fazla parçacık aldığına işaret ediyor. Bulguları Su Politikaları Derneği Başkanı Dursun Yıldız gündeme getirdi.

        DÜŞÜK KALİTELİ PLASTİKLERDE DAHA FAZLA GÜN IŞIĞINA ÇIKIYOR

        Araştırmayı yürüten Dr. Sarah Sajedi, tek kullanımlık su şişelerinin uzun süreli kullanımının “kronik toksisite” riskini artırabileceğini belirtiyor. Plastik parçacıkların, şişelerin üretim, depolama ve taşınma süreçlerinde güneş ışığına ve sıcaklık farklarına maruz kalmasıyla özellikle düşük kaliteli plastiklerde daha fazla açığa çıktığı ifade ediliyor.

        HORMONAL BOZUKLUKLAR, NÖROLOJİK HASAR VE KANSER RİSKİ Mİ?

        Mikroplastiklerin yalnızca sindirim sisteminde kalmayıp kan dolaşımına karışabildiği, hücre zarlarını aşarak hayati organlara ulaşabildiği; uzun vadede hormonal bozukluklar, oksidatif stres, üreme sorunları, nörolojik hasar ve bazı kanser türleriyle ilişkilendirildiği belirtiliyor. Ancak standardize ölçüm ve izleme yöntemlerinin eksikliği nedeniyle riskin boyutu hâlâ net değil.

        Görsel: AA

