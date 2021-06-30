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Tek bir koronavirüs vakası bildirilmedi: Kuzey Kore lideri Kim, yetkilileri azarladı!

Dünya Sağlık Örgütü'ne bugüne kadar tek bir koronavirüs vakası bildirmeyen Kuzey Kore'de lider Kim Jong-un, salgını önlemede başarısız oldukları için yetkilileri azarladı

30.06.2021 - 12:24 | Güncelleme: ABONE OL
SON DAKİKA: Tek bir koronavirüs vakası bildirilmedi: Kuzey Kore lideri Kim, yetkilileri azarladı!
Kuzey Kore lideri Kim, yetkilileri azarladı!
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AA

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınını önlemede başarısız oldukları gerekçesiyle yetkilileri azarladı.

Kuzey Kore Merkezi Haber Ajansının (KCNA) haberinde, Kim'in, iktidardaki Kore İşçi Partisinin politbüro toplantısında, Kovid-19’la mücadelede ve planlanan önlemlerin uygulanmasındaki "yetersizlik, sorumsuzluk ve pasiflikle" ilgili yetkilileri azarladığı kaydedildi.

Kim’in konuşmasında, "Önemli devlet işlerinden sorumlu üst düzey yetkililer, uzun süreli olağanüstü hal salgın önleme kampanyasının gerektirdiği şekilde, İşçi Partisinin örgütsel, kurumsal, maddi, bilimsel ve teknolojik önlemler alma konusundaki önemli kararlarının uygulanmasını ihmal etti. Bu da devletin ve halkın güvenliğinin sağlanmasında büyük bir kriz yaratarak ciddi sonuçlar doğurdu." ifadelerini kullandığı aktarıldı.

TEK BİR KORONAVİRÜS VAKASI BİLDİRİLMEDİ

Diğer yandan Kuzey Kore'nin, pek çoğu ateşli hastalık veya solunum yolu semptomları olduğu açıklanan 30 binden fazla kişiyi test ettikten sonra Dünya Sağlık Örgütüne ülkede tek bir Kovid-19 enfeksiyonu bile bulunmadığı bilgisini vermesine dikkat çekiliyor.

Kim, İşçi Partisi Merkez Komitesinin 16 Haziran'daki genel kurul toplantısında da yetkililerin uzun süreli Kovid-19 kısıtlamalarına hazırlıklı olmaları için çağrıda bulunarak, ülkenin ekonomik sıkıntılarına rağmen yakın zamanda sınırlarını açmaya hazır olmadığını belirtmişti.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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