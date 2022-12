Güvenle tüketme hakkımız olan gıdalar üzerinde oynanan akıl almaz oyunlar hepimizin sağlığını tehlikeye atıyor. Üstelik bunlar sofralarımızdan eksik etmediğimiz ürünler. Gıda Güvenliği Derneği Başkanı Samim Saner, Türkiye’de gıda güvenliği açısından hile yapmaya en müsait gıdaların, değeri yüksek ve hilelerin analizle tespitinin zor olduğu gıdalar olduğunu söylüyor. Bal, sızma zeytinyağı, et - et ürünleri, baharat, süt ve süt ürünleri bu konuda önde gelen ürünler olarak sıralanıyor. Saner, “Tarım ve Orman Bakanlığı, belirli aralıklarla tüketicileri bilgilendirmek amaçlı taklit ve tağşiş yapılan ürünleri tüketicilere sunuyor” diyor.

2022 yılında bakanlık tarafından yayınlanan liste incelendiğinde gıda türlerine ilişkin bazı hile örnekleri aşağıda yer alıyor:

*Baharat ürünlerinde yasaklı gıda boyası kullanımı

*Peynire nişasta eklenmesi

*Bazı sucuklara sakatat ve kanatlı et eklenmesi

*Zeytinyağına başka cins yağların eklenmesi (tohum yağları vb.)

*Tereyağına margarin eklenmesi

*Kırmızı et ve et ürünlerine, at ve eşek eti eklenmesi

*Bala şeker şurubu eklenmesi

*Bazı cinsel güç verici içeceklere, ilaç etken maddesi olan Sildenafil (viagra etken maddesi) eklenmesi

*Taklit alkollü içeceklere metil alkol eklenmesi

Dikkat! Bu örneklerin bazıları sadece tüketicinin maddi olarak aldatılmasına neden olurken, yasaklı gıda maddeleri, sildenafil, metil alkol gibi maddelerin eklenmesi insan sağlığını tehlikeye atıp ölüme bile yol açabiliyor.