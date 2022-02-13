Tevfik İnceoğlu, tiyatro, dizi ve sinema oyuncusudur. Kaygısızlar, Mahallenin Muhtarları, Tatlı Kaçıklar, Çocuklar Duymasın, Aşk Yeniden gibi dizilerde rol başarılı oyuncunun hayatı merak ediliyor. Peki, Tefvik İnceoğlu kimdir, kaç yaşında? Kaygısızlar'ın Kürşat'ı Tevfik İnceoğlu oynadığı diziler

TEVFİK İNCEOĞLU KİMDİR?

29 Ocak 1967 doğumlu olan Tevfik İnceoğlu ağırlıklı olarak televizyon dizilerinde karşımıza çıkmış ve unutulmaz karakterlere imza atmıştır. Eğitimini İzmir Konak Halk Eğitim Tiyatro'da tamamlayan İnceoğlu, kariyerine 1992 yılında Mahallenin Muhtarları dizisinde başlamıştır. Kariyerinin en önemli dizisi ise 1994 yılında ekranlara gelen Kaygısızlar dizisi olmuştur. Aklın Başına Gelsin adlı dizide canlandırdığı Seyfi karakteri de oldukça sevilen İnceoğlu şu an halen tiyatro eğitmenliğine devam etmektedir. Titiyatrosu'nda genel sanat yönetmenliği yapmakta olan Kristal Elma Ödüllü oyuncu Şenlik Name ve Sağ Sağlim filmlerinde oynamıştır.

TEVFİK İNCEOĞLU DİZİLERİ

Mahallenin Muhtarları - Deli

Kaygısızlar - Kürşat

Zıpçıktı - Öğretmen

Tatlı Kaçıklar - Çokomel

Süper Yıldız

Süt Kardeşler

Baskül Ailesi

Küçük İbo

Çarli

En Son Babalar Duyar

Çocuklar Duymasın

Ekmek Teknesi

Ayrılsak da Beraberiz

Akasya Durağı - Romantik Sapık

Aklın Başına Gelsin - Seyfi

Prenses Perfinya - Garoks

Aşk Yeniden

Köstebekgiller Gölgenin Tılsımı

Arka sokaklar

Kral Midasın hazinesi

Çam yarması

Çam yarması 2

Labbey'in laneti

Karışık işler

Şenlikname

Ek the Tiger