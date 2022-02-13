Tevfik İnceoğlu, tiyatro, dizi ve sinema oyuncusudur. Kaygısızlar, Mahallenin Muhtarları, Tatlı Kaçıklar, Çocuklar Duymasın, Aşk Yeniden gibi dizilerde rol başarılı oyuncunun hayatı merak ediliyor. Peki, Tefvik İnceoğlu kimdir, kaç yaşında? Kaygısızlar'ın Kürşat'ı Tevfik İnceoğlu oynadığı diziler
TEVFİK İNCEOĞLU KİMDİR?
29 Ocak 1967 doğumlu olan Tevfik İnceoğlu ağırlıklı olarak televizyon dizilerinde karşımıza çıkmış ve unutulmaz karakterlere imza atmıştır. Eğitimini İzmir Konak Halk Eğitim Tiyatro'da tamamlayan İnceoğlu, kariyerine 1992 yılında Mahallenin Muhtarları dizisinde başlamıştır. Kariyerinin en önemli dizisi ise 1994 yılında ekranlara gelen Kaygısızlar dizisi olmuştur. Aklın Başına Gelsin adlı dizide canlandırdığı Seyfi karakteri de oldukça sevilen İnceoğlu şu an halen tiyatro eğitmenliğine devam etmektedir. Titiyatrosu'nda genel sanat yönetmenliği yapmakta olan Kristal Elma Ödüllü oyuncu Şenlik Name ve Sağ Sağlim filmlerinde oynamıştır.
TEVFİK İNCEOĞLU DİZİLERİ
Mahallenin Muhtarları - Deli
Kaygısızlar - Kürşat
Zıpçıktı - Öğretmen
Tatlı Kaçıklar - Çokomel
Süper Yıldız
Süt Kardeşler
Baskül Ailesi
Küçük İbo
Çarli
En Son Babalar Duyar
Çocuklar Duymasın
Ekmek Teknesi
Ayrılsak da Beraberiz
Akasya Durağı - Romantik Sapık
Aklın Başına Gelsin - Seyfi
Prenses Perfinya - Garoks
Aşk Yeniden
Köstebekgiller Gölgenin Tılsımı
Arka sokaklar
Kral Midasın hazinesi
Çam yarması
Çam yarması 2
Labbey'in laneti
Karışık işler
Şenlikname
Ek the Tiger
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