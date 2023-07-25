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        Haberler Yaşam Tedirginliği, unutulmaz bir anıya dönüştü

        Tedirginliği, unutulmaz bir anıya dönüştü

        Yalova'da 27 yaşındaki Kenan Esen, kız arkadaşına su altında evlilik teklifinde bulundu. İlk kez dalış yapmanın tedirginliği ile suyun altına inen Feyza Ünal'ın dalgıçların açtığı 'Benimle evlenir misin?' pankartını gördüğünde yaşadığı şaşkınlık su altı kamerasına yansıdı

        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.07.2023 - 10:19
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          Bir giyim mağazasında yönetici olan Kenan Esen, 2 yıldır birlikte olduğu Feyza Ünal´la evlilik kararı aldı. Teklifin sıra dışı olmasını isteyen Esen, su altındaki evlilik teklifi için hazırlıklara başladı.

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          DHA'nın haberine göre bir dalış kulübüyle anlaşan Esen, Feyza Ünal´ı, dalış yapmak için Çınarcık ilçesi Koruköy beldesine götürdü. Çift dalgıç kıyafetlerini giyerek dalış yaparken, hayatlarının en unutulmaz anını da su altında yaşadı.

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          Ünal´ın su altındayken, arkasındaki dalgıçlar tarafından açılan `Feyza´m benimle evlenir misin?´ pankartını gördüğü anda yaşadığı şaşkınlık su altı kamerasına yansıdı. Feyza Ünal´ın `Evet´ yanıtının ardından çift, dünyaevine girmek için ilk adımı atıp nişanlandı.

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          TEDİRGİNLİK VE MUTLULUĞU AYNI ANDA YAŞADI

          Feyza Ünal, amacının sadece deniz altını görmek olduğunu, böyle bir sürprizi beklemediğini belirterek, yaşadığı mutluluğu ve şaşkınlığı şöyle anlattı:

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          "Hayatımda ilk defa dalış yapacaktım. Onun heyecanı vardı bende açıkçası. Kenan´ın ısrarı üzerine denize girdim. Daldık ve arkamı döndüğümde, beklemediğim bir anda pankartı gördüm birden. Daha çok heyecanlandım ve benim için çok güzel bir deneyimdi."

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          "TEKLİFİMİN ÖZEL OLMASINI İSTEDİM"

          Feyza Ünal ile uzun süredir birlikte olduğunu ve evlilik teklifinin unutulmaz olmasını istediğini belirten Kenan Esen ise "Teklifimin özel ve Yalova´da tek olmasını istedim. Su altında evlilik teklifi fikri aklıma geldi ve bu şekilde teklifimi yaptım.

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          Daha önce yapılmayan ve özel bir an olmasını istediğim evlilik teklifimi gerçekleştirdim. O anı kusursuz hayata geçirmek için çok çabaladım. Arkadaşlarımızın da yardımıyla harika bir evlilik teklifi oldu. Aldığım, `Evet´ cevabı ile dünyanın en mutlu insanı oldum" diye konuştu.

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