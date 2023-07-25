Tedirginliği, unutulmaz bir anıya dönüştü

"Hayatımda ilk defa dalış yapacaktım. Onun heyecanı vardı bende açıkçası. Kenan´ın ısrarı üzerine denize girdim. Daldık ve arkamı döndüğümde, beklemediğim bir anda pankartı gördüm birden. Daha çok heyecanlandım ve benim için çok güzel bir deneyimdi."