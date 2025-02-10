Tedaviyle sigarayı bırakan aile, rahat nefes almanın keyfini yaşıyor

İnece beldesinde çiftçilik yapan Oktay (64), kızı Güler (37) ve damadı Ali Çakır (44), uzun yıllardır kullandıkları sigaradan kurtulmak için Sağlıklı Hayat Merkezi'ndeki Sigara Bırakma Polikliniği'ne başvurdu.

Aile, doktor Sermin Günay'ın uyguladığı tedavi ile kısa sürede sigara bağımlılığından kurtuldu.

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Sağlıklı yaşama "Merhaba" diyen aile bireyleri, sigara içtikleri yılların pişmanlığını yaşıyor.

"KURTULDUĞUMA ŞÜKREDİYORUM"

Ali Çakır, bir arkadaşının tavsiyesi üzerine Sağlıklı Hayat Merkezi'ndeki polikliniğe başvurduklarını söyledi.

Yaklaşık 33 yıl sigara kullandığını dile getiren Çakır, tedavinin beşinci gününde sigarayı bıraktığını anlattı.

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Sigara kullanırken nefes almakta zorlandığını ve sürekli öksürdüğünü vurgulayan Çakır, "Kurtulduğuma şükrediyorum. Sigaraya arkadaş özentisiyle başladık. Önceden o kadar yanlış işler yapıyorduk ki... Nasıl kötü alışkanlıklar yaşamışız, nasıl bulaşmışız bilemiyorum. İyi şeyler yapmamışız vücudumuz için. Sigarayı bıraktıktan sonra nefes aldığımı hissettim. Gece yatarken ciğerlerimden kuş ötmesi gibi ses geliyordu, o sesler bitti" diye konuştu.

"KIZIM 'BEN SENİN ÖLMENİ İSTEMİYORUM' DİYORDU"

Çakır, sigarasız yaşamın keyfini çıkardığını, sağlıklı yaşam sürdüğünü dile getirdi.

Sigara kullandığı yıllarda sürekli baş ağrısı ve yorgunluk şikayetlerinin olduğunu belirten Çakır, şunları kaydetti: "Bedenimize ve ciğerimize verdiğimiz zarardan pişmanım yani keşke hiç bulaşmasaymışız. İyi bir alışkanlık değilmiş. Tek kelimeyle söylüyorum, şu an nikotin kokusu gerçekten ağır, boğucu geliyor. Sigaranın dumanı, kokusu iğrenç geliyor. Komple ailece eşim ve kayınvalidemle birlikte geldik polikliniğe, çok da mutluyum. Şu an evin içinde biri sigara içse bir daha eve sokmam herhalde. Kızım, televizyondaki kamu spotlarını gösterip hüngür hüngür ağlıyor, 'Ne olursun içme bu sigarayı, ben senin ölmeni istemiyorum.' diyordu. 'Kızım sigara içmesem de eninde sonunda öleceğiz.' diyordum. Öyle değilmiş, biz onu değil kendimizi kandırmışız. Elbette öleceğiz, ölüm hak ama acılar içinde genç yaşta, akciğer kanseri olarak, nefes alamayarak ölmektense sağlıklı bir şekilde ölmek daha iyi. Kızımın gözyaşlarına, onu üzdüğüme değmezmiş. Şimdi kucak dolusu sevgiyle sarılıyorum ona."

REKLAM "EVİMİN KOKUSU DEĞİŞTİ" Gülay Çakır da sigarayı bıraktıktan sonra hayatında büyük bir değişimin olduğunu söyledi. Sigara içerken nefes darlığı şikayetinin olduğunu anlatan Çakır, sigarasız hayatında yaşam kalitesinin arttığını vurguladı. Sigara içtiği için çok büyük pişmanlık yaşadığını dile getiren Çakır, "Evimin kokusu değişti. Gelen misafirlerim değişimi fark etti. Sigaranın kokusu tiksindirici. 'Ben bu sigarayı nasıl içmişim, bu dışarıdan böyle mi duyuluyormuş, ben de mi böyle kokuyordum?' diye düşünüyorum şimdi. Çok memnunum gerçekten" dedi. "SİGARA İÇERKEN HİÇBİR ŞEYİN TADINI ALMIYORDUM" Anne Hanife Oktay da 25 yıldır sigara içmenin pişmanlığını yaşadığını söyledi. Sigaradan uzak kalınması önerisinde bulunan Oktay, sigarayı bıraktığı için çok mutlu olduğunu belirtti. Artık rahat rahat yürüyüş yaptığını ve nefes aldığını dile getiren Oktay, "Artık sigara içilen yerlere pek girmiyorum çünkü kokusu kötü geliyor. Hayatımda sigarasız ortam, temiz hava oldu. Sigara içilen ortam kötü kokuyor. Sigara içerken hiçbir şeyin tadını almıyordum" ifadelerini kullandı. Doktor Sermin Günay da sigara bağımlılığından kurtulmak isteyen herkesi polikliniğe davet etti.