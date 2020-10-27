Uzmanı uyarıyor: Acil servisler alarm veriyor

Ceyda Erenoğlu cerenoglu@haberturk.com

İstanbul’da Covid-19 vaka sayılarının yükselişi ve ağır hasta sayısındaki artış üzerine gözlerin çevrildiği yerlerin başında acil servisler geliyor. Bunun en önemli nedeninin havanın soğuması ve İstanbul’a dönüşlerin artması olduğuna dikkat çekiliyor. Şehrin en yoğun hastanelerinden olan İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nin Acil Tıp Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. İbrahim İkizceli, “Yükseliş tehlikeli bir hal almaya başladı. Günlük ortalama 25-30 civarında olan Corona şüpheli başvuru sayımız 100’ü epey geçti. Pozitif hasta sayımızdaki artışı da dikkate alırsak Nisan- Mayıs aylarına döneceğiz gibi görünüyor” diyor ve pandeminin ilk dönemiyle bugün arasındaki farkı şöyle açıklıyor:

NORMAL HASTA SAYIMIZ FAZLA

“O dönemde normal hasta sayımız çok azdı. Şu an ise her iki grup da eşit başvuruyor. Böyle olunca acil servislerde izolasyon sağlamak çok zorlaşıyor. Bugün zorlanarak da olsa hem Covid hastalarına hem de normal hastalarımıza yetişebiliyoruz. Ancak sayının daha da artması halinde yetişmekte zorlanır ve acil servise başvuran hastaların korunmalarını sağlayamayız.”

ACİL SERVİSLER ENFEKSİYON KAYNAĞI OLMASIN

Peki bu durumda ne olur? Prof. Dr. İbrahim İkizceli, “Bu durumda normal hastalarımızın da bulaş riski artar. Acil servislerin enfeksiyon kaynağı yerler haline dönüşmemesine çalışmalıyız” diyor ve devam ediyor; “Benim önerim bu süreçte hastalarımızın mecbur kalmadıkça acil servislere başvurmamaları ve acil servis başvurularının azaltılması yönündedir.”