Çinli akıllı telefon markası TECNO, yeni amiral gemisi akıllı telefonu PHANTOM X'i Türkiye’de piyasaya sürüyor. 3D çerçevesiz ekran tasarımına ve ipeksi cam arka kapağı olan PHANTOM X, 50 MP Ultra-Gece kamerası, 1/1.3 inç sensörü, 105° Ultra Geniş açılı 48 MP UltraNet Selfie kamerası, AI destekli Süper Gece Modu ve 50 mm Altın Portre kombinasyonu gibi kamera özellikleriyle geliyor.
3D ÇERÇEVESİZ EKRAN
TECNO’dan yapılan açıklamaya göre 4700 mAh pil, 256GB+8GB bellek ve güncellenmiş HiOS 7.6 sistemiyle güçlendirilen PHANTOM X, Van Gogh'un “Yıldızlı Geceler” tablosunu yansıtan sanatsal renk seçeneğiyle kullanıcıların beğenisine sunulacak. 67 inçlik PHANTOM X, 70 dereceye kadar geniş bükülme açısına sahip 3D çerçevesiz AMOLED ekran ile donatılmış.
5'Lİ KAMERA SİSTEMİ
PHANTOM X’in kamera sistemi üç arka ve iki ön kameradan oluşuyor. PHANTOM X, 1/1.3 inç Ultra Büyük Sensörlü, 50 MP Ultra Gece Kamerasıyla profesyonel fotoğraflar çekmeyi kolaylaştırıyor. 1/1.3 inç Ultra Büyük sensöre sahip 50 MP Ultra Gece kamerası, 1/1.5 inç sensörlü 108 MP kameraya sahip telefonlara kıyasla dış ortamda yüzde 33 daha fazla ışık alabiliyor.
PHANTOM X'in 48 MP Ultra Net Selfie kamerası ise AI destekli 105° Ultra Geniş açı sunuyor. Cihazın AI yüz önerisi değiştirme algoritması, birden fazla yüz algıladığında, çoklu özçekimlerin ihtiyaçlarını karşılamak için kullanıcılara otomatik olarak ultra geniş çekim moduna geçmelerini öneriyor.
30 DAKİKADA YÜZDE 70 ŞARJ
TECNO’nun yeni amiral gemisinde kısa odak uzaklığına sahip ayrıntılı portreler çekmek için 50 mm Altın Portre makro lensi bulunuyor. Kullanıcılar fotoğraf arka planını değiştirmeden yedi farklı portre aydınlatma efekti arasından seçim yapabiliyor.
8G+256 GB depolama alanıyla gelen PHANTOM X’in 4700 mAh’lik pili tam olarak şarj edildiğinde 30 gün beklemeyi, 16 saat video akışını ve 9 saatlik görüntülü görüşmeyi destekliyor. Pil, 33W flaş şarjla 30 dakikalık şarj işlemiyle yüzde 70, 60 dakikalık şarjla yüzde 100 doldurulabiliyor.
TÜRKİYE FİYATI AÇIKLANDI
Verilen bilgiye göre sınırlı sayıda TECNO Buds 1 kablosuz kulaklık hediyesi ile KDV dahil 6 bin 999 TL’den Hepsiburada'da satışa sunulan PHANTOM X, Teknosa ve Vatan mağazalarından ise 1 yıl ekstra garanti ve yine sınırlı sayıda TECNO Buds 1 kablosuz kulaklık hediyesi ile KDV dahil 7 bin 499 TL’den satılacak.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!