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        Haberler Ekonomi Girişimcilik TeamSec'e 7.6 milyon dolar yatırım - Girişimcilik Haberleri

        Katar’ın ilk bağımsız girişim sermayesi şirketinden Türk girişime yatırım

        DenizBank'ın girişim sermayesi fonu Deniz Ventures ve Katar'ın ilk bağımsız girişim sermayesi şirketi Rasmal Ventures, dünyanın ilk yapay zeka tabanlı menkul kıymetleştirme girişimi TeamSec'e 7.6 milyon dolar yatırım yaptı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.01.2025 - 11:26 Güncelleme: 31.01.2025 - 11:26
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        TeamSec'e 7.6 milyon dolar yatırım
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        Finansal ve finans dışı kuruluşlara uçtan uca menkul kıymetleştirme hizmetleri sunan seküritizasyon platformu TeamSec, 7.6 milyon dolarlık yatırım aldı.

        Söz konusu yatırım ise DenizBank’ın girişim sermayesi fonu Deniz Ventures ve Katar’ın ilk bağımsız girişim sermayesi şirketi Rasmal Ventures tarafından gerçekleştirildi.

        Girişimin bu yatırımla, yapay zeka ve veri analitiği tabanlı çözümlerle ürün ve hizmet portföyünü çeşitlendirmeyi, finans sektörünü güçlendirmeyi ve Orta Doğu ve Kuzey Afrika (MENA) bölgesinde büyümeyi hedeflediği kaydedildi.

        7.6 milyon dolarlık yatırım, Dubai’de, Emirates NBD Genel Müdürlük binasında gerçekleştirilen törenle duyuruldu.

        Emirates NBD Kurumsal Bankacılık Grup Başkanı Ahmed Al Qassim, törende yaptığı konuşmada, "Menkul kıymetleştirmenin bölgesel büyümeyi desteklemek konusundaki itici gücünün bilincindeyiz. Alanında uzmanlaşmış bir fintech girişimi olan TeamSec’e yaptığımız stratejik yatırım, bu pazarın büyümesine katkı sunma taahhüdümüzün bir göstergesi" dedi.

        NEOHUB CEO’su Gürhan Çam da, "Fintech sektöründe dijital dönüşüm finansal işlemlerin daha verimli ve şeffaf şekilde gerçekleşmesi açısından artık olmazsa olmaz. DenizBank ve NEOHUB olarak, TeamSec’e yaptığımız yatırımla menkul kıymetleştirme alanındaki teknolojik boşlukları doldurmayı ve finansal ekosisteme güçlü katkılar sağlamayı hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.

        TeamSec Kurucusu ve CEO’su Esad Erkam Köroğlu da alınan yatırım ile ilgili olarak, "Deniz Ventures ile birlikte Emirates NBD ve Rasmal Ventures’ın TeamSec’e yaptığı yatırım, vizyonumuza ve teknolojik yetkinliklerimize duyulan güveni gösteriyor. Aynı zamanda, menkul kıymetleştirme pazarını dönüştürme misyonumuzu desteklemesi açısından da bizim için önemli. Bu yatırım ile TeamSec, MENA bölgesinde lider bir fintech şirketi olarak konumlanacak" dedi.

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