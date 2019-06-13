Önsöz kelimesi birleşik mi, ayrı mı yazılır? yazım kurallarına önem veren vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Türk Dil Kurumu'na göre ise iki kelimede anlamını yitirip başka bir ismin yerine kullanılırsa sözcük bitişik yazılır. Birleşme esnasında kelimelerden hiçbiri anlam değişikliğine uğramamışsa bu sözcükler ayrı yazılır. İşte ön söz kelimesinin yazım şekli.

ÖN SÖZ MÜ, ÖNSÖZ MÜ?

TDK sitesinde sözlükten arama yaptığımızda "Önsöz" kelimesi sözlükte bulunmamaktadır.

TDK'da kelimenin doğru yazımı "ön söz" şeklinde ayrı yazılır.

TDK'da ön söz kelimesi isim olarak tanımlanıyor. Ön söz kelimesinin anlamı "Kitapların giriş kısmına konulan, o eserin konusunu, amacını, işleniş biçimini anlatan yazı, sunuş, söz başı, ön deyi, mukaddime" şeklinde.

TDK'da ön söz kelimesine şu örnek veriliyor:

"Hüseyin Rahmi Gürpınar'ın ön söz yazmadığı roman yok gibidir." - Salâh Birsel