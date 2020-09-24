TCMB sıkılaşmaya devam ediyor

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB),likidite yönetimi kapsamında atılan sıkılaştırma adımlarına devam ederek bugün 22 Ekim vadeli repo ihalesi açtı.

TCMB, bugün 22 Ekim vadeli ve 10 milyar lira tutarlı geleneksel yöntemle repo ihalesi açtığını duyurdu.