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        Haberler Ekonomi Para TCMB rezervlerinde düşüş - Para Haberleri

        TCMB rezervlerinde düşüş

        Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) toplam rezervleri, 19 Nisan haftasında bir önceki haftaya göre 2 milyar 162 milyon dolar azalışla 126 milyar 284 milyon dolara düştü

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.04.2024 - 15:19 Güncelleme: 26.04.2024 - 15:19
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        TCMB rezervlerinde düşüş
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        TCMB, haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı.

        Buna göre, 19 Nisan itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 2 milyar 989 milyon dolar azalışla 67 milyar 11 milyon dolara düştü. Brüt döviz rezervleri, 9 Nisan'da 70 milyar dolar seviyesinde bulunuyordu.

        Bu dönemde altın rezervleri 827 milyon dolar artışla 58 milyar 446 milyon dolardan 59 milyar 273 milyon dolara çıktı.

        Böylece Merkez Bankasının toplam rezervleri, 19 Nisan haftasında bir önceki haftaya kıyasla 2 milyar 162 milyon dolar azalarak 128 milyar 446 milyon dolardan 126 milyar 284 milyon dolara geriledi.

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