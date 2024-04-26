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        Haberler Gündem Politika Son dakika: Özgür Özel Denizli'de: Seçim sonuçlarını bir vazife ve millet adına bir fırsat olarak görüyorum

        Özgür Özel Denizli'de: Seçim sonuçlarını bir vazife ve millet adına bir fırsat olarak görüyorum

        CHP lideri Özgür Özel Denizli'de temaslarda bulundu. Seçim sonuçlarına ilişkin konuşan Özel, "Seçim sonuçlarını bir vazife ve millet adına bir fırsat olarak görüyorum" dedi. Denizli İl Başkanı Ali Osman Horzum'un seçimden önce "İki hayalim var" dileğini ise Özel gerçekleştirdi. Özel, Horzum'a kırmızı bir motosiklet hediye ederken, belediye binasına birlikte gittiler

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.04.2024 - 13:47 Güncelleme: 26.04.2024 - 14:02
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        Özel sözünü tuttu, belediyeye böyle gitti
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        Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, yerel seçim sonuçlarına ilişkin, "Bunu bir zafer olarak görmüyorum, bu seçim sonuçlarını bir görev, bir vazife ve millet adına bir fırsat olarak görüyorum." dedi.

        Özel, Denizli programı kapsamında ilk olarak partisinin İl Başkanlığını ziyaret edip, Başkan Ali Osman Horzum ile bir araya geldi.

        Çıkışta yanına gelen kişinin, kızının Aydın'da öldürüldüğünü söyleyerek yardım istemesi üzerine Özel, vatandaşla ilgilenilmesi talimatını verdi. Bu sırada fenalaşan kişiye sağlık ekipleri müdahale etti.

        Özel, daha sonra gazetecilere yaptığı açıklamada, yerel seçim sürecinde bir araya geldikleri İl Başkanı Horzum'un, "iki büyük hayalinden birinin Denizli Büyükşehir Belediye Başkanlığını kazanmak, diğerinin de kırmızı motor olduğunu" söylediğini aktardı.

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        Bunun üzerine "Sen Denizli Büyükşehir'i al, motor almak bizden." dediğini belirten Özel, seçimden sonra ücretini kendisi karşılayarak motosikleti aldığını ifade etti. Özel, anahtarı teslim ettiği Horzum'un kullandığı motosiklete binerek Denizli Büyükşehir Belediyesine geçti.

        Özel, burada Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu ile basına kapalı görüştü, ardından 15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanı'nda parti otobüsünün üzerinden vatandaşlara seslendi.

        Denizli'de kendilerine destek verenlere teşekkür eden Özel, kentte 15 ilçenin CHP'li isimler tarafından yönetildiğini belirtti.

        Özel, CHP'nin yönettiği belediyelerde Atatürk'ün sözündeki gibi "çiftçinin milletin efendisi olacağını" vurgulayarak, şunları kaydetti:

        "Seçimle bir büyük zafer kazanmadık. Bunu bir zafer olarak görmüyorum, bu seçim sonuçlarını bir görev, bir vazife ve millet adına bir fırsat olarak görüyorum. Bu seçim bizim, sevinmenin, mutlu olmanın, birbirini tebrik etmenin yanında sorumluluğu hatırlamanın, kimseyi üzmemenin, dışlamamanın, öteki hissettirmemenin sorumluluğunu sırtımıza aldığımız seçimdir. Cumhuriyet'in ikinci yüzyılında yapılacak ilk genel seçimlerde milletin, halkın iktidarını kurup, Atatürk'ün partisini birinci parti yapmanın sorumluluğunu taşıyoruz."

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        İş yeri sahiplerinin yurt dışına çıkışta yaşadığı vize sorunlarının, fuarlara gitmeyi, yeni anlaşmalar ve pazarlar bulmayı zorlaştırdığını dile getiren Özel, "Bunun için hem iş dünyasının hem Denizli'nin vize sorununu, geçtiğimiz günlerde görüştüğümüz Alman Cumhurbaşkanı Steinmeier'e aktardım. Kendisi, elinden geleni yapacağını, Türkiye'nin öğrencisiyle, hastasıyla, iş adamıyla, sanatçısıyla, kamyoncusu, tırcısıyla yaşadığı bu büyük zulme çare arayacakları sözünü verdiler." ifadelerini kullandı.

        Özel, enflasyon muhasebesiyle finansal tabloların güncellenmesinin ardından yeni vergilerin çıkmaması gerektiğini belirterek, "Çok sayıda şirket, iflasın, konkordatonun eşiğindedir. İş bilmezler, size sesleniyoruz, yeter artık, düşün milletin yakasından." dedi.

        Vatandaşlara güç veren, onlardan güç alan, müzakere de mücadele de eden, dinamik, sonuç alan bir siyaset için yola çıktıklarını anlatan Özel, "Bu ülkeyi seviyoruz, sizleri seviyoruz. Beni seven arkamdan gelsin." diye konuştu.

        Özel, daha sonra Pamukkale ve Merkezefendi belediyelerini ziyaret etti.

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