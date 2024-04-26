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        Haberler Gündem 3. Sayfa Nihal Candan'a anoreksiya nevroza teşhisi konuldu: Cezaevinde 37 kiloya düşen Nihal Candan tahliye edildi! - Son dakika haberi

        37 kiloya düşen Nihal Candan'a tahliye kararı!

        Suç örgütü üyeliği gerekçesiyle tutuklanan Candan kardeşlerden Nihal Candan'a, sağlık sorunları nedeniyle tahliye kararı verildi. Bir süre sonra yeme alışkanlığı bozulan Nihal Candan'a 'anoreksiya nevroza' adı verilen hastalık teşhisi konuldu. Hastalığı sebebiyle 37 kiloya kadar düşen Nihal Candan'ın psikolojisinin bozuk olduğu da belirtiliyordu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.04.2024 - 13:35 Güncelleme: 26.04.2024 - 15:06
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        37 kiloya düşen Nihal Candan'a tahliye kararı!
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        Resmi kurum ve kuruluşların icradan satışa çıkardığı araçları ucuza satarak güven kazanan suç örgütünün, bu yöntemle araç talepleri aldığı ve para topladıklarını tespit edilmişti.

        Daha sonra ihalede sorun olduğu gerekçesi ile mağdurlara geri ödeme yapılmadığı, araç teslimi sağlamadıkları belirlenmişti.

        "PARA AKLAMAKTAN" GÖZALTINA ALINMIŞTI

        DHA'da yer alan habere göre polis ekipleri, katıldıkları bir moda programıyla tanınan sosyal medya fenomenleri Nihal ve Bahar Candan kardeşlerin söz konusu şebekenin paralarını akladıklarını da tespit etmiş düzenlenen operasyonla Candan kardeşler gözaltına almıştı. Candan kardeşler, Küçükçekmece Sulh Ceza Hakimliği tarafından geçen yıl 16 Kasım'da tutuklanmıştı.

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        YEMEK YEMEMEYE BAŞLAMIŞTI

        Silivri'deki Marmara Cezaevi'ne konulan kardeşlerden Nihal Candan'ın tutuklanmasını protesto etmek için cezaevinde yemek yememeye başladığı öğrenildi. Bir süre sonra yeme alışkanlığı bozulan Nihal Candan'a 'anoreksiya nevroza' adı verilen hastalık teşhisi konuldu. Hastalığı sebebiyle 37 kiloya kadar düşen Nihal Candan'ın psikolojisinin bozuk olduğu da belirtiliyordu.

        SAAT: 17.00'DE TAHLİYESİ BEKLENİYOR

        Dün hastaneye kaldırılan Candan için doktorlar cezaevinde tedavisine devam edilemeyeceği yönünde görüş bildirdi.

        Durumu değerlendiren mahkeme, Candan'ın tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edilmesine karar verdi. Nihal Candan'ın bugün saat 17.00'de tahliye edilmesi bekleniyor.

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        #Nihal Candan
        #Son dakika haberler
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