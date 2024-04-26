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        Haberler Gündem Güncel Fatma Duygu Özkan'ın ölümü davasında iddianame tamamlandı

        Fatma Duygu Özkan'ın ölümü davasında iddianame tamamlandı

        İstanbul Kadıköy'de 38 yaşındaki Fatma Duygu Özkan'ın avukat Doğan Can Gündüz tarafından 4'üncü kattaki evin balkonundan atılarak öldürülmesiyle ilgili soruşturma tamamlandı. Şüpheli Doğan Can Gündüz hakkında 'Kadına karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması istendi. İfadesi alınan tanık M.Ç., kadının sert bir şekilde yere düştükten sonra şüphelinin aşağıya bakarak güldüğünü ve içeri geçerek müzik açtığını söyledi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.04.2024 - 10:27 Güncelleme: 26.04.2024 - 11:07
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        • 1

          Kadıköy'de Fatma Duygu Özkan'ın 4'üncü kattaki evin balkonundan atılarak öldürülmesiyle ilgili başlatılan soruşturma tamamlandı.

        • 2

          "HAFIZ BANA BİR ESKORT NUMARASI YOLLA"

          Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede Kadıköy Caferağa Mahallesi Mühürdar Caddesi'ndeki evinde tek başına ikamet eden tutuklu sanık Avukat Doğan Can Gündüz'ün 13 Ağustos 2023 tarihinde Kadir Korhan Marmara'ya 'Hafız bana bir eskort numarası yolla' şeklinde mesaj attığı belirtildi.

        • 3

          Marmara'nın ise Fatma Duygu Özkan'a ait telefon numarasını Doğan Can Gündüz'ün atarak 'Al Can'dan aldım dersin' şeklinde mesaj attığı kaydedildi.

          Bunun üzerine Güdüz, Fatma Duygu Özkan ile mesajlaştı.

          Bu mesajlaşmalara iddianamede de yer verildi.

        • 4

          MESAJLAŞTIKTAN SONRA FATMA DUYGU ÖZKAN AVUKATIN EVİNE GELDİ

          Fatma Duygu Özkan'ın 14 Ağustos 2023 tarihinde Doğan Can Gündüz'ün evine geldiği aktarıldı.

          Güvenlik kamera kayıtlarında da genç kadının binaya girdiği anlar yer aldı.

        • 5

          "KADINI AŞAĞI ATTIKTAN SONRA GÜLDÜ VE MÜZİK AÇTI"

          Bilgi sahibi olarak ifadesi alınan M.Ç. saat 20.30 sıralarında arkadaşları ile birlikte dolaştıkları sırada bir binanın 4'üncü katında bir kadın ve erkeğin bağırma sesini duyduğunu, yukarıya baktığında siyah saçlı bir kadının yanında bulunan kel üzeri çıplak, sırtında büyükçe dövmesi olan erkek bir şahıs tarafından balkondan atılmaya çalıştığını gördüğünü, kadının bu esnada çığlık atarak yardım istediği, erkek şahsın kadının bacaklarını tutarak aşağıya attığını, kadının sert bir şekilde yere düştükten sonra şüphelinin aşağıya bakarak güldüğünü ve içeri geçerek müzik açtığını söyledi.

        • 6

          AVUKATA AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS TALEBİ

          Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede tutuklu sanık Doğan Can Gündüz'ün Fatma Duygu Özkan'a mesaj atarak iletişime geçtiği ve Kadıköy'de evine davet ettiği, Doğan Can Gündüz'ün binanın 4'üncü katında bulunan evin balkonundan Fatma Duygu Özkan'ın bacaklarından tutarak aşağıya attığı kaydedildi.

          İddianamede Doğan Can Gündüz hakkında 'Kadına karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla cezalandırılması istendi.

        • 7

          NE OLMUŞTU?

          Kadıköy'de 14 Ağustos 2023 Pazartesi günü saat 20.30 sıralarında, 4 katlı binanın 4. katındaki dairenin penceresinden 38 yaşındaki Fatma Duygu Özkan düşmüştü.

        • 8

          Özkan olay yerinde hayatını kaybederken, evde bulunan Bursa Barosu'na kayıtlı 41 yaşındaki avukat Doğan Can Gündüz, Özkan'ın kendisini aşağıya attığını iddia etmişti.

          Görgü tanıklarının, kadının bir erkek tarafından pencereden atıldığını söylemesi üzerine Gündüz gözaltına alınmıştı.

          Emniyetteki işlemleri tamamlanan Doğan Can Gündüz, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

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