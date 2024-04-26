Bolu'daki milli parklarda izinsiz ticari drone çekimine 153 bin TL ceza

Çiftlerin çekimlerde doğa ile iç içe olmak istediklerini belirten Erkan, İstanbul ve Ankara’dan çekim için çiftlerimizi Bolu’ya geliyor. Buralardaki çekim fiyatlarının artması çiftleri de ekonomik olarak etkiliyor. Gölcük’te Abant’ta bir dron çekimi istemeleri halinde, şu anki fiyatların yükselmesiyle birlikte çiftlere bir külfet olarak yansıyacak. En özel, en mutlu günlerinde bu fiyatların biraz daha minimal olması gerekiyor. Kısa bir görüntü 3-5 kare fotoğraf için bu fiyatların yüksek olduğunu düşünüyoruz. Çiftlerimiz dron çekimi de istiyorlar. Şehir içinde bunu yaparak art niyetli olarak kullanan insanlar da var. Biz fotoğrafçılar bu işi resmi olarak yapmaya çalışıyoruz. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’nden gerekli izinleri almak biraz uzuyor. Çiftlerin düğün tarihi belli ve belki bu izinleri almak 1,5-2 ay sürüyor. Bu cezalar, kaçak çekim yapılmaması için caydırıcı gibi görünüyor" diye konuştu.