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        Haberler Gündem 3. Sayfa İstanbul Ümraniye’de Kırmızı ışıkta yaylım ateşi: 2 kişi otomatik silahlarla öldürüldü! - Son dakika haberi

        Dehşet anı kamerada! 2 kişi otomatik silahlarla öldürüldü! Kırmızı ışıkta yaylım ateşi!

        İstanbul Ümraniye'de, taranan otomobilde ağır yaralanan Enes Demir ve Yunus Yabacı'nın hayatını kaybettiği ortaya çıktı. Soruşturmayla ilgili otomobil kiralama şirketi sahibi Muhammet Khir Bakkour tutuklandı. Kameraya yansıyan saldırı anında, trafik ışıklarında duran ve kiralık araçtan inen 2 kişinin arkadan gelen aracı yaylım ateşine tuttuğu görüldü

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.04.2024 - 13:18 Güncelleme: 26.04.2024 - 15:01
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        2 kişi otomatik silahlarla öldürüldü! Kırmızı ışıkta yaylım ateşi!
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        İstanbul'da olay, 28 Mart Çarşamba günü saat 02.30 sıralarında Yukarı Dudullu Mahallesi Necip Fazıl Bulvarı'nda meydana geldi. İddiaya göre Çekmeköy istikametine seyir halinde olan otomobilin, trafik ışıklarında başka bir otomobil tarafından önü kesildi.

        OTOMATİK SİLAHLARLA TARADILAR

        DHA'da yer alan habere göre otomobilden inen 2 kişi uzun namlulu silahlarla peş peşe ateş etmeye başladı. Saldırganlar daha sonra geldikleri araca binerek hızla olay yerinden uzaklaştı.

        SALDIRIDA 2 KİŞİ YARALANDI

        Saldırı sonucu 2 kişi yararlanırken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alırken, yaralılar sağlık ekipleri tarafından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

        2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

        Saldırı sonrasından Enes Demir ve Yunus Yabacı hastanede tedavi altına alındı. Yaralı iki kişi yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

        1 KİŞİ TUTUKLANDI

        Olay sonrasında yürütülen soruşturma kapsamında şüphelilerin kullandığı otomobilin kiralık olduğu tespit edildi. İstanbul Havalimanından kiralanan otomobille ilgili araç kiralama şirketi yetkilisi Suriyeli Muhammet Khir Bakkour gözaltına alındı.

        "OLAYLA İLGİM YOK" DEDİ

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüpheli Muhammet Khir Bakkour ifadesinde, “Olayla ilgim yok. Araç kiralama şirketim var” dedi. Olayla ilgili diğer şüphelileri yakalama çalışmaları devam ediyor.

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        #istanbul
        #Son dakika haberler
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