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İstanbul'da olay, 28 Mart Çarşamba günü saat 02.30 sıralarında Yukarı Dudullu Mahallesi Necip Fazıl Bulvarı'nda meydana geldi. İddiaya göre Çekmeköy istikametine seyir halinde olan otomobilin, trafik ışıklarında başka bir otomobil tarafından önü kesildi.

OTOMATİK SİLAHLARLA TARADILAR DHA'da yer alan habere göre otomobilden inen 2 kişi uzun namlulu silahlarla peş peşe ateş etmeye başladı. Saldırganlar daha sonra geldikleri araca binerek hızla olay yerinden uzaklaştı.

SALDIRIDA 2 KİŞİ YARALANDI Saldırı sonucu 2 kişi yararlanırken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alırken, yaralılar sağlık ekipleri tarafından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ Saldırı sonrasından Enes Demir ve Yunus Yabacı hastanede tedavi altına alındı. Yaralı iki kişi yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. 1 KİŞİ TUTUKLANDI Olay sonrasında yürütülen soruşturma kapsamında şüphelilerin kullandığı otomobilin kiralık olduğu tespit edildi. İstanbul Havalimanından kiralanan otomobille ilgili araç kiralama şirketi yetkilisi Suriyeli Muhammet Khir Bakkour gözaltına alındı. "OLAYLA İLGİM YOK" DEDİ Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüpheli Muhammet Khir Bakkour ifadesinde, “Olayla ilgim yok. Araç kiralama şirketim var” dedi. Olayla ilgili diğer şüphelileri yakalama çalışmaları devam ediyor.