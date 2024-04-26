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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Lider Galatasaray, Adana Demirspor'a konuk olacak - Galatasaray Haberleri

        Lider Galatasaray, Adana Demirspor'a konuk olacak

        Haftaya en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 4 puan önünde lider giren Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında bu akşam Yukatel Adana Demirspor'a konuk olacak. Sarı-kırmızılı ekip, Süper Lig'deki son 21 müsabakada mağlubiyet yüzü görmedi. Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi öncesinde Galatasaray kazanıp, maç fazlası ile farkı 7 puana çıkarmanın peşinde

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.04.2024 - 09:06 Güncelleme: 26.04.2024 - 09:11
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        • 1

          Lider Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Yukatel Adana Demirspor'a konuk olacak. Yeni Adana Stadı'ndaki karşılaşma saat 20.00'de başlayacak. Mücadeleyi Bahattin Şimşek yönetecek.

        • 2

          Haftaya en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 4 puan önünde lider giren Galatasaray, ligin geride kalan 33 maçlık bölümünde 29 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet sonucu 90 puan topladı. Puan cetvelinde 11. sırada yer alan Yukatel Adana Demirspor'un ise 9 galibiyet, 14 beraberlik ve 10 mağlubiyetle 41 puanı bulunuyor. İki takım arasında Süper Lig'in ilk yarısında İstanbul'da yapılan maçı Galatasaray 3-1 kazanmıştı.

        • 3

          21 MAÇTIR YENİLMİYOR

          Sarı-kırmızılı ekip, Süper Lig'deki son 21 müsabakada mağlubiyet yüzü görmedi. Bu sezonki tek yenilgisini 12. haftada deplasmanda Atakaş Hatayspor müsabakasında yaşayan Galatasaray, sonrasındaki 21 lig maçında 19 galibiyet, 2 beraberlik aldı.

        • 4

          SARI ALARM

          Galatasaray'da Yukatel Adana Demirspor maçı öncesi 7 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Sarı-kırmızılı futbolcular Lucas Torreira, Sergio Oliveira, Victor Nelsson, Davinson Sanchez, Hakim Ziyech, Kaan Ayhan ve Kerem Aktürkoğlu, sarı kart görmeleri durumunda 35. haftadaki EMS Yapı Sivasspor maçında forma giyemeyecek.

        • 5

          REKOR KIRACAK

          Galatasaray, Adana Demirspor'u yenmesi halinde kendisine ait ligde üst üste kazanma rekorunu kıracak. Sarı-kırmızılı ekip, 34. haftaya 29 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyetle zirvede giriyor. Ligdeki son 14 maçını kazanan Cimbom, karşılaşmadan galibiyetle ayrılmanın hesaplarını yapıyor. Geçen sezon 12 ve 25. haftalar arasında üst üste 14 maç kazanarak (biri hükmen) Süper Lig rekorunu kıran sarı-kırmızılılar, bu sezon da aynı başarıyı tekrarladı. Galatasaray, Yukatel Adana Demirspor deplasmanından 3 puanla ayrılması durumunda kendisine ait üst üste kazanma rekorunu geliştirecek.

        • 6

          GÖZÜ FENERBAHÇE'NİN REKORUNDA

          Sarı-kırmızılılar, Yukatel Adana Demirspor'u mağlup etmesi halinde Fenerbahçe'nin puan rekoruna ortak olacak. Ligin 1988-1989 sezonunda 93 puan toplayan Fenerbahçe, Süper Lig'in bir sezonda en fazla puan toplayan takımı konumunda bulunuyor. Galatasaray, Siltaş Yapı Pendikspor galibiyetiyle 90 puana ulaşarak, 3 puanlı sisteme geçilen 1987-1988 sezonundaki kendisine ait puan toplama rekorunu egale etti. Sarı-kırmızılılar, Adana Demirspor karşısında galip gelerek Fenerbahçe'nin puan toplama rekoruna ortak olmak istiyor.

        • 7

          MUHTEMEL 11

          Muslera

        • 8

          Kaan Ayhan

        • 9

          Nelsson

        • 10

          Abdülkerim

        • 11

          Köhn

        • 12

          Torreira

        • 13

          Kerem Demirbay

        • 14

          Ziyech

        • 15

          Mertens

        • 16

          Barış Alper

        • 17

          Icardi

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