Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bugün miktar yöntemiyle düzenlediği 5 Ağustos vadeli repo ihalesi ile piyasaya 44 milyar 999 milyon 999 bin 994 lira verdi.

İhaleye 100 milyar 10 milyon liralık teklif geldi.

İhalede basit faiz yüzde 19 olurken, bileşik faiz ise yüzde 20,88 seviyesinde gerçekleşti.