Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bugün miktar yöntemiyle düzenlediği 12 Ağustos vadeli repo ihalesi ile piyasaya 41 milyar 999 milyon 999 bin 985 lira verdi.

İhaleye 105 milyar 210 milyon liralık teklif geldi.

İhalede basit faiz yüzde 19 olurken, bileşik faiz ise yüzde 20,88 seviyesinde gerçekleşti.