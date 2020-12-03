Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB),bugün miktar yöntemiyle düzenlediği 10 Aralık vadeli repo ihalesi ile piyasaya 23 milyar 999 milyon 999 bin 982 lira verdi.

İhaleye 72 milyar 870 milyon liralık teklif geldi.

İhalede basit faiz yüzde 15 olurken, bileşik faiz ise yüzde 16,16 seviyesinde gerçekleşti.