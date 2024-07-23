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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam TCMB'nin yurt içi bankalarla yaptığı swap stoku 144 milyon dolara geriledi - İş-Yaşam Haberleri

        Bakan Şimşek: TCMB'nin yurt içi bankalarla yaptığı swap stoku 144 milyon dolara geriledi

        Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek "TCMB'nin yurt içi bankalarla yaptığı swap stoku 2023 yılı zirvesi olan 64,5 milyar dolardan 144 milyon dolara geriledi" ifadelerini kullandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.07.2024 - 09:22 Güncelleme: 23.07.2024 - 09:22
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        "Finansal piyasalarda normalleşme sürüyor"
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        Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek X hesabından yaptığı değerlendirmede "Kararlılıkla uyguladığımız program sayesinde riskler azalıyor, finansal piyasalarda normalleşme sürüyor" açıklamasında bulundu.

        Şimşek ayrıca "TCMB'nin yurt içi bankalarla yaptığı swap stoku 2023 yılı zirvesi olan 64,5 milyar dolardan 144 milyon dolara geriledi. Parasal aktarım mekanizmasını güçlendiren bu durum dezenflasyon sürecine de önemli katkı sağlayacak" ifadelerini kullandı.

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