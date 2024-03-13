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        Haberler Ekonomi Merak Edilenler TCMB Mart ayı faiz toplantısı tarihi: 2024 Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak, faiz kararı beklentisi ne yönde? - Merak Edilenler Haberleri

        TCMB Mart ayı faiz toplantısı tarihi: 2024 Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak?

        Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) Fatih Karahan başkanlığında ikinci kez toplanıyor. Hatırlanacağı gibi Merkez Bankası, şubat ayında beklentilere paralel olarak faizi yüzde 45'te sabit bırakmıştı. Merkez Bankası'nın Mart ayında politika faizi konusunda nasıl bir yol izleyeceği piyasalar tarafından yakından takip edilecek. İşte 2024 Mart ayı Merkez Bankası faiz kararının açıklanacağı tarih...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.03.2024 - 20:33 Güncelleme: 13.03.2024 - 20:33
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        • 1

          Merkez Bankası mart ayı faiz kararı toplantı tarihi gündemi meşgul etmeye başladı. Hatırlanacağı gibi geçtiğimiz günlerde Kredi Derecelendirme Kuruluşu Fitch'in Türkiye'nin kredi notunu "B"den "B+" seviyesine yükseltmişti. Alınan bu kararın faiz politikasını nasıl etkileyeceği merak konusu oldu. Peki, "2024 Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak, faiz kararı beklentisi ne yönde?" İşte TCMB mart faiz kararı toplantısının gerçekleşeceği tarih...

        • 2

          MERKEZ BANKASI FAİZ TOPLANTISI NE ZAMAN?

          Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısı 21 Mart Perşembe günü gerçekleştirilecek.

        • 3

          ŞUBAT AYI FAİZ KARARI NE OLDU?

          Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası(TCMB), piyasaların beklediği şekilde haftalık gösterge repo faizinde değişikliğe gitmedi. TCMB Para Politikası Kurulu(PPK) toplantısının ardından yapılan açıklamaya göre, haftalık repo faizi yüzde 45,00 olarak kaldı.

        • 4

          TCMB ANKETİNE GÖRE YIL SONU ENFLASYON BEKLENTİSİ

          Merkez Bankası 2024'ün ilk anket sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre, yıl sonu Tüketici Fiyat Endeksi'ndeki (TÜFE) artış beklentisi yüzde 42,04 oldu. Gelecek 12 ay sonundaki TÜFE beklentisi ise yüzde 39,09 olarak belirlendi.

          Ankette yıl sonu dolar/TL tahmini 40 olarak gerçekleşti. 12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise bir önceki anket döneminde 39,46 TL iken, bu anket döneminde 40,64TL olarak gerçekleşti.

          TCMB bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı cari ay sonu beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 42,50 iken, bu anket döneminde yüzde 45 olarak gerçekleşti.

        • 5

          MERKEZ BANKASI TOPLANTISI TARİHLERİ 2024

          21 Mart 2024

          25 Nisan 2024

          23 Mayıs 2024

          27 Haziran 2024

          25 Temmuz 2024

          22 Ağustos 2024

          19 Eylül 2024

          17 Ekim 2024

          21 Kasım 2024

          26 Aralık 2024

        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
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