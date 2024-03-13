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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Ekonomide fren hangi şirketleri olumsuz etkiler? - İş-Yaşam Haberleri

        Ekonomide fren hangi şirketleri olumsuz etkiler?

        Borsanın Şirketleri programının bu haftaki konuğu Ahlatcı Yatırım Araştırma Müdürü Barış Ürkün oluyor. Fitch'in Türkiye'nin kredi notunu artırmasının yansımalarının ele alındığı programda diğer global gelişmelerin Türkiye ekonomisi ve borsa şirketlerinin bilançoları üzerindeki olası etkileri ele alınıyor. Ürkün, seçim sonrası ekonomide beklenen ve büyüme hızını azaltıcı önlemlerin hangi sektörleri nasıl etkileyeceğini dile getiriyor.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.03.2024 - 19:00 Güncelleme: 13.03.2024 - 19:00
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        Fren hangi sektörleri etkiler?
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        Borsanın Şirketleri programının bu haftaki konuğu Ahlatcı Yatırım Araştırma Müdürü Barış Ürkün oluyor. Fitch'in Türkiye'nin kredi notunu artırmasının yansımalarının ele alındığı programda diğer global gelişmelerin Türkiye ekonomisi ve borsa şirketlerinin bilançoları üzerindeki olası etkileri ele alınıyor. Ürkün, seçim sonrası ekonomide beklenen ve büyüme hızını azaltıcı önlemlerin hangi sektörleri nasıl etkileyeceğini dile getiriyor.

        ARTAN MEVDUAT FAİZİ NASIL ETKİLER?

        Borsanın seçime kadar nasıl hareket edeceği konusundaki görüşlerini paylayan Ürkün, şubat ayı enflasyonunun yüksek gelmesinin bir faiz artırımı daha yapılacağı yorumlarına katılıp katılmadığını aktararak artabilecek olan mevduat faizinin borsayı nasıl etkileyeceğini değerlendiriyor. Ürkün kredi faizindeki artışın şirketleri halka arza zorlayıp zorlamayacağı konusundaki fikirlerini de paylaşıyor.

        BORSA ŞİRKETLERİ UCUZ MU?

        Diğer yandan seçim sonrasında borsaya bir yabancı girişi bekleyip beklemediği yönündeki soruları yanıtlayan Ürkün borsa şirketlerinin değerinin yabancı yatırımcıyı cezbedecek kadar ucuz olup olmadığını da yorumluyor. Ürkün başta enflasyon ve faiz olmak üzere makro ekonomik hedeflerin yakalanıp yakalanamayacağına yönelik görüşlerini dile getirirken enflasyon muhasebesinin şirketlere etkisini de değerlendiriyor.

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        #Borsa İstanbul
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        #Mevduat faizi
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