Fenerbahçe Başkanı Ali Koç: Galatasaray beka sorunudur!

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Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, düzenlediği basın toplantısında açıklamalar yapıyor. Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri'nde gerçekleşen basın toplantısına kongre üyeleri de katıldı.

Ali Koç'un açıklamalarından öne çıkanlar şöyle: "BU TOPLANTININ ÖZNESİ RAKİBİMİZ" "Bu toplantının öznesi rakibimiz olacak... Rakibimiz son dönemde deli saçması söylemler içerisinde. Birazcık onlara ve ülkemize hatırlatmayı amaçlıyorum. Böyle bir basın toplantısı yaptığım için de üzgünüm. Sportif rekabeti düşürdükleri seviye, mezbayı aratır seviyede. Yalanlarla kendi camialarını kışkırtıyorlar. Bizim camiamızı tahrik ederek, milyonları kışkırtarak suç işliyor. Buna müdahale edecek federasyon yok. Galatasaray'ın Türk futbolu için beka sorunu olduğunu anlatacağım. Hayali olarak değil." REKLAM "ALGILARLA KISA SÜRELİ MUTLU OLABİLİRLER" "Bu kulübün kötülükte ve riyakarlıkta da Şampiyonlar Ligi'nde olduğunu, kazanmak için her şeyin mübah olduğu şeklinde davrandığını anlayacağınızı düşünüyorum. Algılarla, kısa sürekli mutlu olabilirler. Sonunda tarihin sonunda yer alan kirli ilişkileri, başarı için yaptıkları türlü türlü halleri çıkacaktır." "ORTALIĞI KARIŞTIRIP, BUNDAN FAYDALANIRLAR" "Tenhada ayrı, umumide ayrı davranırlar. Kendilerine yapılmasını istemediklerini, başkalarına çekinmeden yaparlar. Hiç çekinmezler. Ortalığı karıştırıp, bundan da faydalanırlar. Sportif rekabette, transferlerde algı oluşturup, hak, hukuk ve vicdan tanımazlar. Kul hakkı yemekten çekinmezler. Hakemleri ve TFF'nin kurullarını baskı altında tutmak için hayali düşmanlar yaratırlar. Rakiplerini aşağılarla ve alay ederler. Son Beşiktaş-Galatasaray derbisinde gördüğünüz gibi. Bu kulübün Türk futbolunun bekası için ne büyük derecede tehdit ve sorun olduğunu anlatabileceğimi ümit ediyorum." "VAR KAYITLARI, LİGİ BİTİRTMEYİZ..." "Kendi maçlarında lehlerine olan hakem hatalarını örtbas etmek için ortalığı karıştırırlar. "Elimizde VAR kayıtları var. Ligi bitirtmeyiz" derler, istedikleri olmayınca sus pus olurlar. İşler istedikleri gibi gittiğinde, tam tersi bir tavır takınırlar."

"GERÇEK DIŞI SÖYLEMLER" "Futbolun marka değeri için mücadele ettiklerini, onlar olmasa Türk takımlarının Avrupa'ya gidemeyeceğini söylerler. Tüm kulüpler için adalet arayışında olduklarını söylerler. Kendi kanallarında "Futbol için adalet" programı yapacaklarını yalanını söylerler. Bir sürü pozisyon yolladık ama program yayınlanmadı. Programı yapamadan kulüp kanalları da kapatıldı. Günü kurtarma refleksiyle, samimiyetsiz, gerçek dışı söylemler... Sadece kendilerini akıllı, herkesi saf görürler." "TFF'YE SİPER OLDULAR" "Birinci örnek; TFF ve kurulları, Galatasaray için ne anlam ifade ediyor? Bu durum ligin gidişatına göre mi hareket ediyor? Aralarında danışıklı dövüş mü var? TFF'ye siper oldular. "Türk futbolunun iradeye, liyakatli yönetime ihtiyacı var" dediler. Çok kısa süre sonra TFF'yi istifaya davet ettiler. İki gün önce de TFF'yi hesap vermeye çağırdılar. Hangisi gerçek?" "KIYAMETİ KOPARDILAR" "İkinci örnek; bir maçta kulübümüz hakkını aramak için 19 Mart'taki Alanyaspor maçının devre arasında rahatsızlığımızla ilgili paylaşım yaptık. Kıyameti kopardılar. Sonra aradan on gün geçti, birebir aynısını kendi maçlarında yaptılar. Paylaşımı yapmadan önce aranızdan bir akıllı "Fenerbahçe aynı şeyi yaptı, başkanımızın ağzından çok sert şeyler yazdık. Yaparsak riyakarlık olur" demiyorlar mı?"

"TAKTİKLERİ BASKI KURMAK" "Üçüncü örnek; bu çarpıcı bir örnek... Bunların bir taktikleri var, insanların üzerine baskı kurmak. Bunun için kamuoyu önüne atmak ve itibar saldırısı. Şöyle derler; "Fenerbahçe ile ilgili şirketlerde çalışıyor. Koç Grubu'nda çalışıyor." Temel hedef, söz konusu kişiyi kamuoyu önüne atmak. MHK Başkan Vekili Murat Ilgaz için "Fenerbahçeli" dediler. İlk kez MHK Başkanı'na değil, başkan vekilini saldırdılar. Temsilciler Kurulu Üyesi için "Koç Grubu çalışanı" dediler. Kendisi 4 yıl önce emekli olmuştu. MHK Başkanı Lale Orta üzerinden TFF'yi baskı altına almaya çalıştılar. Cesur bir TFF Başkanı olsa "Ne diyorsunuz? Ben Galatasaray kongre üyesiyim" derdi. Hanımefendinin linç edilmesine çanak tuttu. Son olarak Beşiktaşlı yöneticiye Koç Holding çalışanı olduğu için yüklendiler. Bu kul hakkı yemek. TFF Başkanı, Galatasaray Kongre üyesi. Sayın Başkan, NEF ile ortak. Kendi yönetimlerinde bir kişini Koç Holding'de çalışmasına rağmen, Yüksek Divan Kurulu Başkanları Koç Holding'de çalıştı. Bunları söylemeden, pişkince konuşurlar. Hiç aynaya bakmazlar. Galatasaray Yönetimi'nde Koç Holding'de çalışan biri var. O kadar uyanıklar ki, kızın CV'sini internet sitesinde değiştiriyorlar. Çok akıllılar." "AVRUPA'DA GÖRÜYORLAR" "Yabancı hakem istemezler, Avrupa'da yabancı hakemlerin nasıl maç yönettiğini görüyorlar. Kendilerini, Avrupa'da yere atıyorlar ama onlar "Kalk" diyor. Tabii istemezler." "YANLIŞ YÖNLENDİRMEDE ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDELER" "Bunların transfer yapma kültürleri olağanüstü, kimse yanına yaklaşamaz. Pek çok yerel kulüp şikayet eder ama seslerini çıkarmazlar. Oyuncu ayartmada, hülleli transferde, çıkarlarına göre transfer haberi servis etmede, sözleşmelerde işlerine geleni yapmakta, kamuoyunu yanlış yönlendirmede de Şampiyonlar Ligi'ndeler." "ALIN SİZE GERÇEK KOALİSYON" "Bu ülkede bir tek kulüp, kendi dönemimiz için konuşayım "Oyuncumuzu ayarttılar" diyemez. Onlar oyuncuyu ve menajeri ikna ederler, sonra da kulübünü köşeye sıkıştırarak, maddi zara bile uğratırlar. Oğulcan Çağlayan, Taylan Antalyalı.. Levent Mercan da var ama onu alamadılar. Maçlarından önce söz konusu takımların oyuncularıyla ilgili transfer haberleri çıkartırlar. Ya da oynayacakların takımların oyuncularını transfer etmek için teklif yaparlar. Kayserispor'a Mame Thiam için Pendikspor teklif yaptı. Sivasspor'a Sainz için Eyüpspor teklif yaptı. Bu üç İstanbul kulübünün yakın ilişkileri herkesin malumu. Zaten ikisi, aynı ligde oynadı. UEFA kuralları söz konusu bile olamaz. Alın size gerçek koalisyon. Gerçek koalisyon."

"MORUTAN LİMİT AÇMADA KULLANILDI MI?" "Olimpiu Morutan'ı 3 milyon euroya satmışlar. Şahsen 'Bravo, keşke bizde de böyle sihirbaz olsa' dedim. İşin öyle olmadığını anladık. 3 milyon euroya satılan oyuncu, belli bir maça çıkarsa o para ödeniyormuş. Kulübü de ilk 11'de oynatmıyor. Acaba 3 milyon euro, limit açmada kullanıldı mı? Bunu öğreneceğiz" "TRANSFERDE YANLIŞ BİLGİ VERDİLER" "Cedric Bakambu'nun Real Betis'e transferinde de yanlış bilgi verdiler. Real Betis'in 5+5 milyon euro ödeyeceğini öğrendik. Müthiş! İlerleyen günlerde söz konusu kulübün başkanının açıklamalarıyla işin aslını öğrendik." "İMKANI YOK!" "Forma anlaşmalarını 20 milyon euro olarak gösteriyorlar. İmkanı, ihtimali yok! Olmayacak şeyleri, bonusa koyup, gösterebilirsin. Burada da böyle olmuş." "BİZ BUNU MAHKEMEYE GÖTÜRDÜK" "Nicolo Zaniolo için bizim teklifimizi ifşa ettiler. Biz de oyuncuya bakıyorduk, menajerlerine yolladığımız teklif ellerine geçmiş ve ifşa ettiler. Bu aslında suç! Onu gösteriyor, kurnaz ya.. Fenerbahçe'nin daha çok verdiğini söylüyor ve oyuncunun, Galatasaray'ı tercih ettiğini söylüyor. Biz de bunu mahkemeye götürdük, haksız rekabetten.... Bilirkişi raporu geldi, bu ülkede dürüst insanlar da var. Raporda Galatasaray'ın teklifinin, Fenerbahçe'nin teklifinden yüksek olduğu yazıyor. Bunlar yargıda da çok güçlüler. Selahattin Baki ve Onur Göçmez'i ifadeye çağırttılar. Orada güçlüler. Amaç rahatsızlık yaratmak."

"BEYNİ İLE KALBİ ARASINDA ÇELİŞKİ" "Bunların kültürünün başka bir uzantısı, kendilerinde yetişmiş veya oynamış oyuncuların, başka takımlara gittiklerinde, kendilerine karşı performansı ortadadır. Bir kulüp başkanı "Üç futbolcumuzun beyni ile kalbi arasında çelişki olmuştur" dedi. Bu sözleri Fenerbahçe maçı sonrası bir başkan söylese, malum kulüp tarafından ülkemizde olağanüstü hal ilan ederler. Ümit Karan'ın Eskişehirspor'da forma giyerken, paylaştığı bir anıda söyledi. Galatasaraylı olduğu için gol atmak istemediğini söyledi. Gözlerime inanamadım. Belhanda geçen sezon maçtan önce rakibi olan takımın tribünleriyle üçlü çektirdi." "BELHANDA MAÇTAN ÖNCE ÜÇLÜ ÇEKTİRİYOR" "Younes Belhanda maçtan önce üçlü çektiriyor. Bu Şampiyonlar Ligi! Biz kimlerle rekabet ediyoruz. Fenerbahçe'den gidenler ise bize karşı kora kor mücadele ediyor. Doğrusu ve olması gereken bu. Aslında iki camia arasındaki kültür farkı bu. Neden başka kulüplerin eski futbolcularıyla ilgili gündeme gelmiyor? Veya transferde olanlar neden başka kulüplerle olmuyor?!" "BUNLARIN KALEMŞÖRLERİ VAR" "Bunların kalemşörleri vardır, olağanüstü durumları normalleştirmede doçent olmuşlardır. Ümit Karan 'Dürüst' olduğunu söylüyor. Programı sunan 'Ben de sokakta Galatasaraylıyım' diyor." "İKİ SEZON DİZİ ÇIKAR" "Yabancı hakem istememelerinin sebebi aşikardır. Türk futbolunun ne hale geldiğini görmek için Galatasaray - Antalyaspor maçına bakmak, yeterli olacaktır. Sonrasında yaşananlar gayri ahlaki spor kültürünün mükemmel bir örneğidir. O kadar çok örnek verebiliriz ki, iki sezon Netflix dizisi çıkar."

"TFF, İSTEDİKLERİ HAKEMLERİ ATIYOR" "TFF, bunların kritik maçlarına hep istedikleri hakemleri atarlar. Bizi maçlarımız basket maçı gibi, dokunduğumuz an faul ve sarı kart. Oyuncularımız son maçta dayak yedi, dövülmeye çalışıldık. Bunlar tekme, tokat dövüyor. Bunlar ağır pozisyonlar. Hepsini gündeme getiremiyoruz, yayıncı kuruluşa para ödemeye gücümüz yetmez. Sahada etkisi var, bir sonraki maça etkisi var, hakemlerin bir sonraki maçına etkisi var. Bunlar başarıları hep bu yöntemlerle elde ediyorlar." "BEN BÖYLE BİR ŞEY GÖRMEDİM!" "Carlos Vinicius... Ben böyle bir şey görmedim. Göz göze, kulak kulağa... Az kalsın dudak dudağa.. Kart yok, hiçbir şey yok. Bizim neredeyse İngilizce bilmeyen futbolcumuz "Aptalca" dedi diye atılıyor, burada hiçbir şey yok. Bakın ayrıca ne güzel atlıyorlar yere. Lucas Torreira nasıl basıyor, olacak iş değil. Haftaya derbide olmaması lazımdı. Wilfired Zaha'ya kart bile çıkmadı, iki bacağına birden... Kart yok, kart!" "YAVUZ HIRSIZ EV SAHİBİNİ BASTIRIR" "Malum takım başkanı, bu maç yaşanmamış gibi Kasımpaşa maçımızı konuştu. Ondan önce Jayden Osterwolde var. Bu olacak iş değil. Yavuz hırsız, ev sahibin bastırır misali." "GEÇMİŞTE DE KORUNUYORDU" Ali Koç: "Bunlar geçmişte de korunuyordu. O zaman da tecilli hakemleri, önemli maçlarına atanıyordu. 1997-1998'de Galatasaray hakem Ahmet Çakar, Beşiktaş 1-0 önde Galatasaray'a karşı.. 87'de bir penaltı çalıyor. Bugün itiraf ediyor. "Düdüğü çaldım ve eyvah dedim" diyor. 25 sene sonra itiraf ediyor, oyuncunun penaltıyı kaçırmasını istediğini söylüyor."

"ÇİFTE STANDART BU SENE ZİRVE YAPTI" "Kartlardaki çifte standart, bu sene zirve yapmıştır. Bu durum bütün ligi etkilemektedir. 59 faul, 15 kart aldık. Onlar 62 faul yapmış, 4 kart almış. Bu ortamda rekabet ne kadar güç, anlıyor musunuz? Pendikspor maçında hakem ikinci yarı kendine geldi." "ŞAMPİYONLUK YARIŞINI DERİNDEN ETKİLİYOR" "Biz 4 maçta, 59 faul yapmışız 15 kart almışız. Onlar, 62 faul yapmışlar, 4 kart almışlar. Galatasaray son 8 maçında 99 faul yapmış, 10 sarı kart görmüş. Biz 4 maçta, 59 faul, 15 sarı kart. 8 kırmızı kart verilmeyen pozisyon.. Şampiyonluk yarışını bu kart standartsızlığı derinden etkiliyor. Fernando Muslera sarı kart görüyor ve hakemi alkışlıyor. Ama dokunulmaz. Antalyaspor maçında Kerem Aktürkoğlu'nun sarı kartı var, ikinci sarı kartla atılacak. Hoca uyanıyor ve oyundan alıyor. Hakim Ziyech, Rizespor maçında sarı kart görmüyor, 94. dakikada kart çıkıyor. Belki atılacaktı ve diğer maçta oynayamayacaktı. Hatayspor maçında Barış Alper Yılmaz dirsek attı. Trabzonspor maçında Lucas Torreira'nın faul ve itirazdan iki kart görmesi lazım. Antalyaspor maçında Carlos Vinicius... Yine aynı maçta Lucas Torreira'nın hareketi. Bilerek ve isteyerek basıyor. İnanabiliyor musunuz? Wilfired Zaha'nın Antalyaspor maçında faulü. Kısacası hakemler, şampiyonluk yarışındaki bir takımın en küçük hatasını ararken, diğer takımın kör göze parmak hareketlerini görmezden geliyorlar. Bu çifte standartı kimseye anlatamazsınız." MAURO ICARDI'YE VERİLEN CEZA Ali Koç: "Mauro Icari kamuoyu baskısı olmasa, sevk edilmezdi. Tedbirsiz sevk edildi." "TFF VE GALATASARAY ARASINDAKİ İLİŞKİ..." "Galatasaray ile TFF arasındaki ilişkinin adını koyamadık. TFF'de korundukları, bu kulübün zor anında TFF'nin imdatlarına yetiştiği ortadadır. Hakeme saldırı sonrası TFF 1. Lig'de maçlar kaydırıldı, Süper Lig'de sadece o haftanın maçları ertelendi. Bu niye önemli? Bu bazılarına avantaj, bazılarına dezavantaj sağlar. Hava şartları, cezalı sporcular, takımların seyahat süreleri... Tesadüf olabilir, bilerek de olabilir... Sorduk ama cevap alamadık. Süper Lig'e başka muamele yapılması, rakibimizin lehine şartlar oluşturdu."

"KOLLANDIKLARINI ORTAYA SERİYOR!" "Suudi Arabistan'da konusunda bir anormallik var. Fenerbahçe'nin sorumlu tutulması, bizi rahatsız ediyor. Devletimize çağrıda bulunduk ama herhalde onlar konuyu önemli bulaşmıyor. Biz araştırdık, neden hep biz? Neden bizi ve beni hedefe koydular. Araştırma sonucu istemediğimiz bir şeyle karşılaştık. Meğer TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, devlet yetkililerine bizi işaret etmiş. Uğur Dündar'ın saat 16:00'daki açıklamasının krize sebep olduğunu devlet yetkililerine aktarmış. Ben de kendisine sordum. Oradakiler 'bana öyle sordular. Ben de 'Evet' dedim." cevabını verdi. Soranlar kim? Bakan seviyesi mi, başka seviye mi? "Peki dedim sayın başkan, rakibin Genel Sekreteri'nin Uğur Bey'den önce İstiklal Marşı'na izin verilmediğini söylemesini yetkililere aktardınız mı?" şeklinde sorum. "O tweet'ten haberim yok" dedi. Onların attığı tweet, bütün krizi tetikledi. Nevzat Dindar, Uğur Bey'in tweet'inden önce Eray Yazgan'a ulaştığını ve 'İstiklal Marşı okunmazsa sahaya çıkmıyoruz" dediğini aktardı. Bu durum bile kollandıklarını ortaya seriyor." "DEVLETİMİZİN ARAŞTIRMASINI İSTİYORUZ" "Sebep oldukları rezaleti, Fenerbahçe üzerine yıkmaya çalışmakla Türk futbolunu yönetiyorlar. Gerisini siz düşünün. Fenerbahçe Spor Kulübü olarak, devletimizin bu konuyu araştırmasını istiyoruz." "OFSAYTIMSI GİBİ UNUTULUYOR!" "Galatasaray - Antalyaspor maçı penaltı itirazı... Bir konudan 20 kişi haberdarsa, o konu gizli kalamaz. İddia şu, Abdülkadir Bitigen Galatasaray maçında verdiği penaltıyı, haftalık eğitimde yanlış karar olarak değerlendiriyor. İddia bu. Araştırdık, 1 Mart Cuma günü saat 15:00'te hakemleri Hugh Dallas ve TFF Başkanı'nın katıldığı toplantı yapılıyor.. TFF Başkanı Tolga Özkalfa ile ilgili görüşlerini anlatıyor. İstifa etmediğini ve görevden alındığını belirterek ayrılıyor. Hugh Dallas, Abülkadir Bitigen'e veridiği penaltıyla ilgili görüşünü soruyor. Hakemler hayrete düşüyor. Penaltı kararını yanlış verdiğini herkesin önünde itiraf ediyor. VAR çağırıyor ve izliyor, penaltı çalıyor. Sonra da penaltının yanlış olduğunu itiraf ediyor. Peki şampiyonmluk yarışına bu kararın etkisi ne olacak? Malum kulüp, her sene böyle 3-4 maç kazanıyor. Ofsaytımsı gibi bunlar unutuluyor. Siz de puan kaybedersiniz "Ya siz de puan kaybetmeseydiniz" derler."

"KAYITLARIN AÇIKLANMASINI İSTİYORUZ" "TFF Başkanı'na Abdülkadir Bitigen olayını sordum. Böyle bir toplantı olmadığını söyledi. Bilerek kendisinin katıldığını söylemedim. Halbuki kendisi de katılmış. Biz nasıl mücadele edeceğiz. Bu kayıtlar TFF'nin elinde var ve açıklanmasını istiyoruz." "İLK BAŞ KALDIRAN FENERBAHÇE'DİR" "Gelelim FETÖ konusuna... En kuvvetli oldukları dönemde ilk baş kaldıran ve diz çöktüren Fenerbahçe'dir. Bunlarla mücadeleyi biz başlattık. Başkanımız "Ne şikesi, memleket elden gidiyor" dedi. İnanmadınız, sulandırdınız. Sonra olanları gördünüz. Maddi ve manevi zarar yaşadık. Sonrasında takım otobüsümüz kurşunlandı. Buna rağmen bu terör örgütüne, ilk kurban edilen tek takım Fenerbahçe. Bunun helalleşmesi olmadı. TFF ile mahkemeliğiz, her türlü şark kurnazlığı yapıyorlar." "TEKLİFİMİZ HALA GEÇERLİ" "Arkalarında hangi güç varsa, neye güveniyorlarsa bu davranışlarını her hafta yapıyorlar. Sonrasında mağduru oynuyorlar. Hatırlatıyorum, er meydanına çıkma teklifimiz hala geçerli. Çünkü siz bizim önümüzde söyleyemeyeceğiniz şeyler söylüyorsunuz."

Ali Koç: "Ercan Güven, FETÖ ile ilişkiyi mükemmel anlatmış. Yazının başlığı "Ağzınızdan çıkanı önce kulağınız duyacak." Yazıda "Söz konusu örgütün maskesi düşmediği dönemde, futboldaki vitrini haline getirdiği yıldızları kendilerine çalışan kanaat önderi haline getirdiği gibi, 15 Temmuz'dan sonra bu isimleri kulüpten atmaktan bile zorlandılar." demiş. Biz de bunu somutlaştıralım. Fenerbahçe'ye saldırmak pahasına, devletin FETÖ ile mücadelesi zayıflatmak adına FETÖ seviciliği yapmaktır. Bunu aklınıza sokun. Örgütün 3 Temmuz'u kumpas olarak görmeyenlere soruyorum, o halde 17-25 Aralık, 15 Temmuz hain darbe girişimi ve birçok FETÖ kumpası hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizin anlayışınıza göre bunlar da meşru." "HALA KIRMIZI LİSTEDE YER ALAN EFSANELER" "Gelelim gerçeklere, FETÖ'nün en çok sevdiği, gönül kurduğu kulüp, kendileri olmalarına rağmen... Hala kırmızı listede yer alan efsaneler... O dönem örgütün yılmaz savunucusu Rasim Ozan Kütahyalı'nın savunduğu Zekeriya Öz de bu kulübün üyesi. "3 Temmuz'da Fenerbahçe'yi yerle yeksan etmeseydik, Galatasaray'ın önü açılmazdı" diyen Kütahyalı'nın Galatasaraylı olması da tesadüf! Bunların adlarını ağzıma almaktan bile utanıyorum. Mehmet Baransu'nun da Galatasaraylı olması tesadüf! Dİkkat eidlmesi gereken, terörist başının kendi ağzından çıkan sözlerdir. "Dua ve himmetle ayağa kaldırdık" dediği kuılüp biz değil. Haydi siz de 'Biz değiliz' diyin." Bu kulüp dışında hangi sözleri sarfetmiştir. Bizim için ise 'Fenerbahçe bize karşı sert bir tavır içerisinde.' Belki o yüzden oraya çökmüşlerdir." Ali Koç: "Sayın Cumhurbaşkanımız, Yüksek Divan Kurulu'ndaki sözlerinde ve 3 Temmuz 2021'de yazdığı mektupta "Sürecin en canlı şahitlerinden ve mağdurlarından biri Fenerbahçe Spor Kulübü'dür. FETÖ'nün yargı marifetiyle Türk futbolu dizayn etme çabası, Fenerbahçe'nin dik duruşu ile gerçekleşmemiştir" demiştir. Bunların etkileri, futbolda hala devam etmektedir." "İLGİNÇ GELİŞMELER OLUYOR" Ali Koç: "Son dönemde ülkemizde ilginç gelişmeler oluyor. 12 Şubat 2024'te elebaşının videosu yayınlandı. Bazı kesimler bunu diriliş videosu olarak lanse etti. Aynı gün FETÖ'den ihraç edilen hakim ve savcıların göreve geldiği Sabah Gazetesi'nde çıktı. Cumhurbaşkanı ve Devlet Bahçeli tepki gösterdi. Garip bir hava var. Ne tesadüfi Galatasaray bu süreçte ortaya çıkıp "Bu ateş üfleyerek sönmez" lafını gündeme getiriyor. Acaba Fenerbahçe'ye bu şekilde saldırmaya cesaret etmeniz, son dönemin cesareti mi? Fenerbahçe'ye FETÖ konusunda çamur atacak en son kurumun başında siz gelirsiniz, Galatasaraylılar..." "ATANMIŞ BAŞKAN" "Rakibimizin atanmış başkanıyla ilgili düşüncelerimi paylaşacağım. Şunu kastediyoruz, Sayın Başkan birkaç kez niye üçüncü kez başkanlığa geldiği sorulduğunda "Sayın Cumhurbaşkanımız rica etti" dedi. Öğrendim, dışarıdan birkaç dokunuş olmuş. Son dönemde tenhada nasıl, umumide nasıl bir kişi olduğunu anlatacağım. Algı işleri bunların DNA'sında olduğu için gidecekleri yolun sınırı yoktur. İddia ettiği hayali koalisyonları tanımlarken, Çanakkale Savaşı'nda düşman güçlere karşı yapılan mücadeleye benzetiyor. Hadi oradan! Cesaret hap mı almış, yaşı itibariyle mi... Git 'Zaferin Rengi' filmini izle Sayın Başkan... Neyin, ne olduğunu daha iyi anlarsın." Ali Koç: "Birkaç ay önce, Bayern Münih maçı günü veya bir gün önce.. Bir ziyaretçim vardı, telefonu çaldı ve arayan Dursun Özbek'ti. Acil görüşmek istediğini ve Gayrettepe'deki otelinde randevulaştılar. Ortak dostun anlattığına göre, Dursun Özbek orada kendisine "Ortam çok gerildi. Bu nedenle seviyesiz insanlar ortaya çıkıyor" demiş. "Kulüpler Birliği'nde tek dostluk yapacağım kişi Ali Bey'dir. Ortam çok gerildi, istenmedik olaylar yaşanabilir. Ali Bey ile kimsenin bilmediği bir ortamda buluşup yol haritası çizmek isterim. TFF Başkanı, bizi birbirimize düşürüp, keyifle izliyor. Kendisi seviyesiz bir adam. Hatta geçen gün Ali Bey ile bana aynı anda toplantı saati verip, bizi aynı masaya oturtarak gereksiz tartışma çıkmasına vesile oldu. Biz tartışırken, TFF Başkanı koltuğunu çizip gülerek izliyordu." Burası doğru oldu bu olay. "Bende o an bütün taşlar oturdu. Ali Bey'in, benim veya istersen senin evinde oturup konuşmak istiyorum. Zaten bizim birbirimizle problemimiz yok. Bunlara karşı mücadele edelim. Ali Bey ile konuş, bu hepimiz için iyi olacaktır. Lütfen bunu Ali Bey'e ilet." diyor. Görüşmede kendi camiası içinde kendine karşı kumpaslar kurulduğunu, seçim için arkasından çalışmalar yapıldığını ve yapılan paylaşımlardan kendisinin haberi olmadığını belirtiyor." Ali Koç: "Ortak dostumuz bu görüşmeyi bana aktardı. Toplumu sakinleştirmek ve devlete yardım etmek için bu görüşmenin iyi olacağını bu söyledi. Ortak kişiye 'Ben güvenmiyorum, samimi de bulmuyorum.' dedi. Aradaki dost 'Ben kimseye kefil olmama ama 74 yaşındaki bir kişini bu isteği normal değil" diye görüş belirtti. Ben de buluşabileceğimizi ilettim. O tarihten bir hafta sonraki cumartesi günü için konuştuk. Bir sonraki gün Kulüpler Birliği Toplantısı oldu. Ortak dosta 'Ali bey, baba çok samimi davrandı' demiş. Toplantıya 24 saat kala hakkımda çok ağır açıklamalar yaptılar. Ben de toplntıyı iptal ettim. Ortak dostumuza samimi olmadıklarını ve böyle bir toplantının olmayacağını söyledim." SÜREKLİ GÜNCELLENMEKTEDİR...