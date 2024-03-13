Murat Cemcir'den Ahmet Kural hakkında açıklamalar

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Çağlar Ertuğrul ve Ceyla Odman’ın rol aldığı ‘Override’ oyununun galası, DasDas’da gerçekleştirildi. Galaya katılanlar arasında Murat Cemcir de vardı.

"BANA KÜSER İNSANLAR" Murat Cemcir, uzun süredir görüşmediği Ahmet Kural'ın yeni filmi 'Efsane'yi izleyip izlemediği yönündeki soruya "Hayır, izlemedim" cevabını verirken aralarındaki sorunun ne olduğunu ise şöyle ifade etti; "Bizim aramızda bir küslük yok. Ben, kimseye küsmem, bana küser insanlar. Ben dururum. Gelirler barışırlar, sonra giderler..." REKLAM

"SONRA GİDERLER" Murat Cemcir, 6 filmde başrolü paylaştığı Ahmet Kural'ın evlenirken düğün davetiyesini mesajla gönderdiği iddiasına da yanıt verdi; "Ben whatsaap'lara girip bakmıyorum kardeşim. Bazı numaralara bakmıyorum. Engelli değil... Ahmet, benim çok sevdiğim bir arkadaşım. Eski arkadaşım. Çok sevdiğim eski arkadaşım. Güzel şeyler yaşarsın, güzel maceralar yaşarsın sonra bir gün biter. İnsanlar hayatlarımıza girerler, eşimiz olarak girerler, arkadaşımız olarak girerler, annemiz babamız olarak girerler... Sonra giderler... Hayat böyle bir şey."