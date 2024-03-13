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        Haberler Dünya AB, Ukrayna askeri yardım fonu için 5 milyar avroluk desteği kabul etti

        AB, Ukrayna askeri yardım fonu için 5 milyar avroluk desteği kabul etti

        Avrupa Birliği ülkeleri, Ukrayna'ya 5 milyar avroluk askeri destek konusunda anlaşma sağladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.03.2024 - 20:24 Güncelleme: 13.03.2024 - 20:24
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        AB'den Ukrayna'ya 5 milyar avroluk destek
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        AB dönem başkanı Belçika tarafından yapılan açıklamaya göre Avrupa Birliği ülkeleri, AB tarafından işletilen yardım fonunun yenilenmesi kapsamında Ukrayna'ya 5 milyar avroluk askeri yardım sağlama konusunda anlaştı.

        Belçika'nın sosyal medya platformundan yapılan bir paylaşıma göre, AB'nin 27 üye ülkesinin elçileri Brüksel'de düzenlenen bir toplantıda Avrupa Barış Tesisi fonunun revizyonu konusunda anlaşmaya vardı.

        AB, üye Macaristan'ın da ikna edilmesiyle 1 Şubat'ta Ukrayna’ya 50 milyar avroluk yardım paketini kabul etmişti.

        Karara göre 33 milyar avro kredi ve 17 milyar avro da geri ödenmeyecek yardımdan oluşan mali destek kademeli olarak Ukrayna’ya ulaştırılacak.

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