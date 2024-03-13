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        Haberler Gündem Güncel Terminal filmine benzetildi! Oturum süresi dolmuştu... 1 ay İstanbul Havalimanı'nda bekledi -

        Terminal filmi gerçek oldu! 1 ay İstanbul Havalimanı'nda bekledi

        İstanbul Havalimanı ilginç bir olaya sahne oldu. Tom Hanks'in başrol oynadığı Terminal filmine benzetilen olayda, oturum süresi dolduğu için vize alamadığı Kanada'ya dönemeyen İranlı akademisyen Dr. Shiva Kaviani'nin, İstanbul Havalimanı'na 1 ay beklediği öğrenildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.03.2024 - 13:20 Güncelleme: 13.03.2024 - 13:23
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          Oturum süresi dolduğu için vize alamadığı Kanada'ya dönemeyen İranlı akademisyen Dr. Shiva Kaviani, bir ay beklediği İstanbul Havalimanı'ndan ayrıldı.

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          Alınan bilgiye göre, Kanada'nın Toronto şehrinde yaşamını sürdüren Kaviani, oturum süresi dolduğu için ülkesi İran'a gitti. Burada Kanada vizesi için yaptığı başvurusu reddedilen Kaviani, ocak ayında Gürbulak Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye giriş yaptı. Kaviani'nin Ankara'da Kanada için yaptığı vize başvurusu da kabul edilmedi.

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          Bunun üzerine İstanbul Havalimanı'na gelen Kaviani, vizesi olmadığı için Kanada'ya gidemedi. Bir ayı aşkın süredir İstanbul Havalimanı'nda kalan Shiva Kaviani, ülkesi İran'a da geri dönmek istemedi.

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          İstanbul Havalimanı çalışanlarının yardımcı olduğu ve giden yolcu katındaki kontuar bölgesinde kalan Kaviani, valizini ve çantasını da havalimanındaki bagaj taşıma aracıyla yanında gezdirdi.

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          Tıp üzerine kitapları ve akademik çalışmaları bulunan Kaviani, giden yolcu katındaki sandalyelerde ve koltuklarda uyudu.

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          Basın mensuplarının kendisiyle röportaj yapma talebini kabul etmeyen Shiva Kaviani'nin, hakkında çıkan haberler üzerine İstanbul Havalimanı'ndan ayrıldığı öğrenildi.

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          TERMİNAL FİLMİNE BENZETİLDİ

          Kaviani'nin havalimanında bekleyişiyle ilgili kısım Tom Hanks'in başrol oynadığı The Terminal filmine benzetildi. Filmde Krakozhia isimli bir ülkenin vatandaşı olan Viktor Navorski, New York JFK havalimanına giriş yaptığı an pasaportunun geçersiz olması nedeniyle Amerika'ya girme hakkını kaybediyor. Ülkesine geri dönmek zorunda kalan talihsiz adam bu esnada havaalanında televizyonda yayınlanan haber bültenindeki bir habere takılıyor. Ülkesi Krakozhia'da sivil savaş çıkmıştır ve ABD artık ülkesini resmi olarak tanımamaktadır. Bu nedenle ABD karasularına giremeyen adam, aynı sebepten dolayı kendi ülkesine de dönememektedir. Pasaport ve kimliği geçersiz olan Viktor'un yapabileceği tek şey dilini bile bilmediği bu ülkenin havaalanında yaşamayı öğrenmektir.

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