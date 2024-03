TERMİNAL FİLMİNE BENZETİLDİ

Kaviani'nin havalimanında bekleyişiyle ilgili kısım Tom Hanks'in başrol oynadığı The Terminal filmine benzetildi. Filmde Krakozhia isimli bir ülkenin vatandaşı olan Viktor Navorski, New York JFK havalimanına giriş yaptığı an pasaportunun geçersiz olması nedeniyle Amerika'ya girme hakkını kaybediyor. Ülkesine geri dönmek zorunda kalan talihsiz adam bu esnada havaalanında televizyonda yayınlanan haber bültenindeki bir habere takılıyor. Ülkesi Krakozhia'da sivil savaş çıkmıştır ve ABD artık ülkesini resmi olarak tanımamaktadır. Bu nedenle ABD karasularına giremeyen adam, aynı sebepten dolayı kendi ülkesine de dönememektedir. Pasaport ve kimliği geçersiz olan Viktor'un yapabileceği tek şey dilini bile bilmediği bu ülkenin havaalanında yaşamayı öğrenmektir.