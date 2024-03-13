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        Haberler Gündem 3. Sayfa 17 yaşındaki Yusuf silahla öldürülmüştü! Sıcak gelişme!

        17 yaşındaki Yusuf silahla öldürülmüştü! Sıcak gelişme!

        İzmir'de, sokaktan geçen otomobilden açılan ateş sonucu hayatını kaybeden 17 yaşındaki Yusuf Demir'in ölümüyle ilgili olarak 3 kişi, polis ekiplerince yakalanırken, şüpheliler ilk ifadelerinde, tartıştıkları kişileri aradıkları sırada tanımadıkları gençler ile karşılaştıklarını, tabancanın da kazayla ateş aldığını söyledi. Hayatını kaybeden Yusuf Demir'in kuzeni Mehmet Salih Demir, "Yolda yürürken şakalaşıyorduk. Bu sırada bir otomobil yaklaştı. Bize 2, 3 el ateş etti. Amcamın oğlu Yusuf, lise son sınıf öğrencisiydi. Hayali, mimar olmaktı. Küfredip, ateş ettiler" dedi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.03.2024 - 14:15 Güncelleme: 13.03.2024 - 14:15
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        17 yaşındaki Yusuf silahla öldürülmüştü! Sıcak gelişme!
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        İzmir'in Buca ilçesinde olay, dün gece saat 23.00 sıralarında Barış Mahallesi 299 Sokak'ta meydana geldi. Evlerinin önündeki kaldırımda duran Yusuf Demir'e (17), otomobilden tabanca ile ateş açıldı.

        BAŞINA İSABET EDEN KURŞUNLA ÖLDÜ

        DHA'da yer alan habere göre Demir, başına isabet kurşunla yığılırken, otomobil hızla uzaklaştı. Özel otomobil ile Buca Seyfi Demirsoy Hastanesi'ne kaldırılan Demir, kurtarılamadı. Cenaze İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

        TABANCA KAZAYLA ATEŞ ALMIŞ

        Polis, şüphelilerin H.T. (50), Ö.T. (44) ve H.B.T. (25) olduğunu tespit etti. 3 kişi polis ekiplerince yakalanırken, şüpheliler ilk ifadelerinde, tartıştıkları kişileri aradıkları sırada tanımadıkları gençler ile karşılaştıklarını, tabancanın da kazayla ateş aldığını söyledi.

        "YOLDA YÜRÜRKEN ŞAKALAŞIYORDUK"

        Olay anında kuzeni Yusuf Demir'in yanında olduğunu ancak şans eseri saldırıdan yara almadan kurtulduğunu belirten motosikletli kurye Mehmet Salih Demir (24), "Beraber markete gitmiştik. Sonrasında bir tur atalım dedik. Yolda yürürken şakalaşıyorduk.

        "TANIMADIKLARI KİŞİYE NASIL ATEŞ EDERLER"

        Bu sırada bir otomobil yaklaştı. Tam önümüzde yavaşladı. Bize 2, 3 el ateş etti. Amcamın oğlu Yusuf, lise son sınıf öğrencisiydi. Hayali, mimar olmaktı. Küfredip, ateş ettiler. Tanımadıkları birilerine nasıl ateş ederler?

        "EN AĞIR CEZAYI ALMALARINI İSTİYORUM"

        Hatta biraz ileri gittiler, araç durdu. Ateş eden kişi, inip bize doğru yürüdü. Evimiz yakında koşup, amcama haber verdim. Döndüğümüzde olay yerinden gitmişlerdi. En ağır cezayı almalarını istiyorum. Dağ başı mı burası? Tanımadığın insana, bir çocuğa nasıl ateş edebiliyorsun?" dedi.

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        #İzmir
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