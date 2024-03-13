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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Okan Buruk'un Galatasaray'ı şampiyonları geride bıraktı! - Galatasaray Haberleri

        Okan Buruk'un Galatasaray'ı şampiyonları geride bıraktı!

        Galatasaray'ı tarihin en kötü sezonlarından birinin ardından ayağa kaldıran ve şampiyonluğa taşıyan Okan Buruk bu sezonda da emin adımlarla kupaya doğru ilerliyor. 29. haftayı da lider tamamlayan sarı-kırmızılılar birçok alanda zirvede yer alırken Buruk'un öğrencileri, son yılların akan oyunda en az gol yediği sezonu yaşıyor!

        Giriş: 13.03.2024 - 10:30 Güncelleme: 13.03.2024 - 11:15
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        Şampiyonları bile geride bıraktı!
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        Tarihin en kötü sezonlarından birinin ardından Galatasaray'ı ayağa kaldırarak geçen sezon şampiyonluğa taşıyan Okan Buruk bu sezonda da bambaşka bir hikaye yazmaya hazırlanıyor. 29. haftayı da lider tamamlayan sarı-kırmızılılar, 78 puan ile 2.68 gibi yakalanması zor bir puan ortalamasını yakalarken birçok alanda da ligin zirvesinde yer alıyor.

        DURAN TOPLARDA KANAYAN YARAYI ÇÖZDÜ

        29 haftada 14 duran top golü bulan ve bu alanda ligin üst sıralarında yer alan Galatasaray'da Okan Buruk son yılların kanayan yarasına çözüm bulmuştu. Özellikle Fatih Terim döneminde duran top üretkenliği konusunda eleştirilen sarı-kırmızılılar, duran top golü bulduğu 11 maçın 9'unda rakip savunmanın kilidini böyle açmıştı.

        Sezon 29 haftada akan oyunda yenen gol sayısı Sezon genelinde akan oyunda yenen gol sayısı
        2011-2012 18 24
        2012-2013 22 27
        2013-2014 18 23
        2014-2015 24 24
        2015-2016 31 34
        2016-2017 19 24
        2017-2018 13 15
        2018-2019 20 25
        2019-2020 14 23
        2020-2021 15 24
        2021-2022 30 37
        2022-2023 13 18
        2023-2024 9

        * işareti bulunan sezonlar, Galatasaray'ın şampiyonluk yaşadığı sezonlardır.

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        2011-12'DEN BU YANA EN İYİSİ!

        Şimdiye kadar ligde tek yenilgi alan, iç sahada ise henüz puan kaybetmeyen Galatasaray aynı zamanda ligin en iyi savunma yapan takımı. Oynadığı 29 maçta kalesinde sadece 17 gole izin veren sarı-kırmızılılar, detaylı istatistiklerde de kendisiyle yarışıyor. Akan oyunda en az gol yiyen takım olan Galatasaray, bu alanda şampiyon olduğu sezonları da geride bıraktı.

        ŞAMPİYONLUK ORTALAMASININ YARISI!

        29 haftada kalesinde akan oyun sonucu gelişen sadece 9 gol gören Galatasaray, 2011-12'den bu yana en az gol yediği sezonu yaşıyor. Sarı-kırmızılılar son 15 yılda şampiyon olduğu sezonların 29 haftasında sırasıyla akan oyunda 18, 22, 24, 13, 20 ve 13 gol yerken bu sezon ise kalesinde şampiyonluk sezonlarının ortalamasının yarısı kadar gol gördü.

        BOYNUZ KULAĞI GEÇTİ!

        Futbolculuk döneminde birçok deneyimli teknik direktör ile çalışan Okan Buruk, usta antrenörler arasında Galatasaray'ı çalıştıran isimleri de bu alanda geride bıraktı. 1996-2000 arasında Fatih Terim'in teknik direktörlüğü altında top koşturan başarılı çalıştırıcı, Terim'in şampiyonluk yaşadığı yıllardan daha iyi bir savunma takımı yarattı.

        AVRUPA'DA DA ZİRVEDE!

        Sacha Boey'un satılması, stoper tandeminde yoğun fikstüre bağlı olarak yaşanan adale sakatlıkları, sol bekte birden fazla oyuncunun forma giymesine rağmen ligin en iyi savunmasına sahip olan Galatasaray, Avrupa'da da savunma parametrelerinde üst sıralarda yer alıyor. Maç başına rakibe 2.9 isabetli şut imkanı tanıyan sarı-kırmızılılar bu alanda üst sıralarda yer aldığı gibi kendi yarı sahasında rakibe en az pas imkanı tanıyan üçüncü takım konumunda.

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