TCMB'den IQ Money ve Sipay kararı

Reuters

Merkez Bankası (TCMB) IQ Money Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para AŞ'ye elektronik para kuruluşu olarak faaliyet izni verdi. Sipay Elektronik Para Ödeme Hizmetleri AŞ'nin de faaliyet izni kapsamını genişletti.

Resmi Gazete'nin 19 Eylül tarihli sayısında yayımlanan iki TCMB kararından ilkine göre, IQ Money AŞ'ye, elektronik para ihracı hizmeti sunmak üzere elektronik para kuruluşu olarak faaliyet izni verildi.

Diğer karara göre ise Sipay Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ'nin faaliyet izni, para havalesi hizmetlerini sunma, ödeme hizmeti sunma ve elektronik para ihraç etmek üzere genişletildi.