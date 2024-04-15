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        Haberler Ekonomi Para TCMB'den 818 milyar TL zarar - Para Haberleri

        TCMB'den 818 milyar TL zarar

        Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) 31 Aralık 2023'te sona eren 92. hesap dönemine ilişkin bilançosu, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı. Bankanın 2023 yılındaki dönem zararı 818 milyar 182,9 milyon lira olarak kayıtlara geçti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.04.2024 - 10:57 Güncelleme: 15.04.2024 - 10:57
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        TCMB'den 818 milyar TL zarar
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        Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) 31 Aralık 2023'te sona eren 92. hesap dönemine ilişkin bilançosu, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

        Buna göre, 2023 sonu itibarıyla TCMB'nin aktif toplamı 6 trilyon 923 milyar 835,9 milyon lira düzeyinde gerçekleşti. Bu dönemde Bankanın altın mevcudu 1 trilyon 417 milyar 869,8 milyon lira oldu.

        Geçen yılın sonu itibarıyla TCMB'nin ihtiyat akçesi tutarı 9 milyar 664,2 milyon lira olarak belirlendi. Bu sonuçlarla Bankanın 2023 yılındaki dönem zararı 818 milyar 182,9 milyon lira olarak kayıtlara geçti.

        Bu arada, TCMB'nin 2023 yılına ait 92. Hesap Dönemi Olağan Genel Kurul Toplantısı, 30 Nisan'da Ankara'daki TCMB İdari Binası'nda gerçekleştirilecek.

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        DÜNYA GENELİNDE ÖNEMLİ MERKEZ BANKALARI 2023'TE ZARAR ETTİ

        Öte yandan, Kovid-19 salgını sonrası enflasyonu öngöremeyen ve önünü almakta geç kalan dünyanın önde gelen merkez bankalarının, enflasyona karşı sert bir şekilde faiz artışına gitmeleri nedeniyle geçen yıl yüksek zararlar açıklaması dikkati çekiyor.

        Geçen yıl en yüksek faaliyet zararını 114,3 milyar dolarla ABD Merkez Bankası (Fed) açıkladı.

        Enflasyona karşı yaptığı faiz artışları nedeniyle 2004'ten beri ilk kez zarar eden Avrupa Merkez Bankasının (ECB) kaybı ise geçen yıl 1,3 milyar euro oldu.

        Almanya Merkez Bankasının artan faiz oranlarının tahvil varlıklarının değerini düşürmesiyle 1979'dan beri ilk defa zarar açıkladığı 2023'te, İsviçre Merkez Bankası 3,2 milyar İsviçre frangı, Hollanda Merkez Bankası ise 3,5 milyar euro zarar ettiğini duyurdu.

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