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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam TCMB Başkanı Karahan: 'Piyasa kuralları içerisinde kalarak gereken her adımı attık' - İş-Yaşam Haberleri

        TCMB Başkanı Karahan: 'Piyasa kuralları içerisinde kalarak gereken her adımı attık'

        Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, "Piyasa kuralları içerisinde kalarak gereken her adımı proaktif bir şekilde attık ve bundan sonra da atmaya devam edeceğiz" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.03.2025 - 18:35 Güncelleme: 26.03.2025 - 18:35
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        'Gereken her adımı proaktif bir şekilde attık'
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        Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan İstanbul’da Alman-Türk Ticaret ve Sanayi Odası tarafından düzenlenen Ekonomi Toplantısı’nda konuştu.

        Gündemdeki gelişmelerin ekonomi üzerindeki etkilerini değerlendiren Karahan, "Temel amacımız olan fiyat istikrarını sağlamak için sıkı para politikası duruşumuzu kararlılıkla sürdürüyoruz" dedi.

        TCMB'nin çok geniş ve güçlü bir araç setine sahip olduğunu vurgulayan Karahan, "Piyasa kuralları içerisinde kalarak gereken her adımı proaktif bir şekilde attık ve bundan sonra da atmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

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