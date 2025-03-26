TCMB Başkanı Karahan: 'Piyasa kuralları içerisinde kalarak gereken her adımı attık'

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan İstanbul’da Alman-Türk Ticaret ve Sanayi Odası tarafından düzenlenen Ekonomi Toplantısı’nda konuştu.

Gündemdeki gelişmelerin ekonomi üzerindeki etkilerini değerlendiren Karahan, "Temel amacımız olan fiyat istikrarını sağlamak için sıkı para politikası duruşumuzu kararlılıkla sürdürüyoruz" dedi.

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TCMB'nin çok geniş ve güçlü bir araç setine sahip olduğunu vurgulayan Karahan, "Piyasa kuralları içerisinde kalarak gereken her adımı proaktif bir şekilde attık ve bundan sonra da atmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.