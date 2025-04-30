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        Haberler Ekonomi Para TCMB Başkanı Karahan: Gerekli önlemleri alacağız - Para Haberleri

        TCMB Başkanı Karahan: Sıkı duruş sürecek

        Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, enflasyonda kalıcı düşüş ve fiyat istikrarı sağlanana kadar sıkı para politikası duruşunu sürdüreceklerini belirterek, "Bu doğrultuda politika faizini, enflasyon gerçekleşmeleri, ana eğilimi ve beklentileri göz önünde bulundurarak öngörülen dezenflasyon sürecinin gerektirdiği sıkılığı sağlayacak şekilde belirleyeceğiz" dedi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.04.2025 - 16:43 Güncelleme: 30.04.2025 - 16:43
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        "Sıkı duruş sürecek"
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        TCMB'nin 93. Hesap Dönemi Olağan Genel Kurul Toplantısı, Bankanın idare merkezinde yapıldı.

        TCMB Başkanı Fatih Karahan, burada konuşmada, merkez bankalarının toplumsal refah artışına en büyük katkısının fiyat istikrarını sağlamak olduğunu, TCMB'nin bu bilinçle kararlı adımlar attığını söyledi.

        Son dönemde küresel ekonomi ve ticaret politikalarına ilişkin artan belirsizlikler ve jeopolitik gelişmelerin bu yıl küresel büyüme üzerindeki aşağı yönlü riskleri artırdığına işaret eden Karahan, "Küresel enflasyonda düşüş gözlenmekle birlikte, belirsizliğin yüksek ve risklerin canlı olması merkez bankalarının temkinli duruşlarını devam ettirmelerine neden oldu." dedi.

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        Karahan, talep göstergelerini yakından takip ettiklerini ve talep koşullarındaki gelişmelerin dezenflasyon sürecini olumsuz yönde etkilemesi durumunda gerekli önlemleri alacaklarını vurgulayarak, şubat ayı itibarıyla 12 aylık birikimli cari açığın, hizmetler dengesi fazlasındaki yüksek seviyeye karşın altın ve enerji açıklarındaki artışın etkisiyle 12,8 milyar dolar olduğunu aktardı.

        Geçen yıl başlayan dezenflasyon sürecinin bu yılın ilk çeyreğinde de devam ettiğini bildiren Karahan, enflasyondaki gelişmelere paralel olarak politika faizini ocakta yüzde 45'e, martta yüzde 42,5'e indirdiklerini anımsattı. Makro finansal istikrarı korumak, sıkı parasal duruşu desteklemek ve para politikası aktarım mekanizmasının etkinliğini artırmak için 2025'te de makro ihtiyati tedbirlere devam ettiklerini anlatan Karahan, mart ve nisanda yurt içi ve dışı finansal piyasalarda yaşanan gelişmelerin, finansal varlıklarda değer kayıplarına neden olduğunu belirtti. Karahan, bu gelişmelerin makroekonomik görünümü bozmaması için parasal aktarım mekanizmasını destekleyen ilave adımları ivedilikle attıklarını söyledi.

        Karahan, Para Politikası Kurulunun 20 Mart'ta ara toplantı yaparak sıkı parasal duruşu destekleyici tedbirler aldığını bildirerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

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        "Bu doğrultuda Merkez Bankası gecelik borç verme faiz oranını yüzde 44'ten yüzde 46'ya yükselttik. Bunun yanı sıra bir hafta vadeli repo ihalelerine bir süreliğine ara verdik. Bu sayede 19 Mart'ta aşırı oynaklık sergileyen göstergelerdeki artış daha sınırlı kaldı. 17 Nisan'da politika faizini yüzde 42,5'ten yüzde 46'ya yükselttik. Ayrıca, Merkez Bankası gecelik vadede borç verme faiz oranını yüzde 46'dan yüzde 49'a, gecelik vadede borçlanma faiz oranını yüzde 41'den yüzde 44,5'e artırdık. Küresel ticarette artan korumacı eğilimlerin küresel iktisadi faaliyet, emtia fiyatları ve sermaye akımları kanalıyla dezenflasyon sürecine olası etkilerini yakından takip ediyoruz."

        Piyasadaki oynaklığı sınırlamak üzere Türk lirası ve döviz likiditesine yönelik tedbirler aldıklarını anımsatan Karahan, bu kapsamda Türk lirası depo ihalelerinin vadelerini uzattıklarını, likidite araçlarının çeşitliliğini artırarak vadesi 91 güne kadar likidite senetleri ihraç etmeye başladıklarını, tahvil piyasasının etkin işleyişini desteklemek için doğrudan tahvil alımları gerçekleştirdiklerini ifade etti.

        - "Para politikası araçlarını kararlılıkla kullanmaya devam edeceğiz"

        Karahan, döviz likiditesine yönelik olarak Türk lirası uzlaşmalı vadeli döviz satım işlemlerine başladıklarını belirterek, şu değerlendirmelerde bulundu:

        "Likidite koşullarını yakından izlemeye ve likidite yönetimi araçlarını etkili şekilde kullanmaya devam edeceğiz. Finansal piyasaların etkin işleyişinin sürmesi amacıyla piyasa kuralları içinde tüm para politikası araçlarını kararlılıkla kullanmaya devam edeceğiz. Adımlarımızı piyasalarda oluşan oynaklığın makroekonomik etkilerini sınırlamak amacıyla proaktif bir yaklaşımla belirleyeceğiz. Enflasyonda kalıcı düşüş ve fiyat istikrarı sağlanana kadar sıkı para politikası duruşunu sürdüreceğiz, bu doğrultuda politika faizini, enflasyon gerçekleşmeleri, ana eğilimi ve beklentileri göz önünde bulundurarak öngörülen dezenflasyon sürecinin gerektirdiği sıkılığı sağlayacak şekilde belirleyeceğiz. Enflasyonda belirgin ve kalıcı bozulma öngörülmesi durumunda para politikası duruşumuzu sıkılaştıracağız."

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        - "Kararlılık ve özveri ile çalışmalarımızı sürdüreceğiz"

        Teknoloji ve finansal altyapıyı daha yoğun ve etkin kullanmaya yönelik adımlar attıklarını anımsatan Karahan, "FAST kapsamında ödemeler alanında rekabeti ve yenilikçiliği artırmak, yeni ve katma değerli hizmetlerin sunulmasını sağlamak amacıyla çalışmalarımızı 2024'te de sürdürdük. FAST işlem tutar limitlerini kademeli olarak yükselttik. Türk lirası tedavülünün kesintisiz sağlanması, şubelerimizde kullanılan banknot işleme sisteminin donanım ve yazılım modernizasyonu, banknot işleme kapasitemizin artırılmasına yönelik çalışmalarımız oldu." diye konuştu.

        Karahan, temel görev ve sorumlulukları çerçevesinde çalışmaları sürdürürken, kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetleri kapsamında akademik çalışmalara da katkıda bulunmaya devam ettiklerini anlatarak, şunları kaydetti:

        "Fiyat istikrarı, sürdürülebilir büyüme ve toplumsal refah artışı için ön koşuldur. TCMB olarak dezenflasyon sürecini sürdürecek, enflasyonu belirlediğimiz ara hedeflerle uyumlu olacak şekilde düşürmek için kararlılık ve özveriyle çalışmalarımızı sürdüreceğiz."

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