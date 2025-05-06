TCMB Başkanı Fatih Karahan: Kararlı duruşumuzu sürdüreceğiz

Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu Toplantısında konuşan TCMB Başkanı Fatih Karahan son dönemde finansal piyasalarda yaşanan gelişmelerin etkisiyle nisan ayında enflasyon beklentilerindeki iyileşmenin duraksadığını belirterek "Beklentiler, dezenflasyon süreci açısından risk unsuru olmaya devam etmektedir." açıklamasını yaptı.

Karahan küresel ticaret politikalarına dair belirsizliklerin son dönemde yükseldiğini belirterek "Son dönemdeki tarife kararlarının önemli bir kısmının ertelenmesine rağmen, küresel ticaret ve ekonomi politikalarına dair belirsizlik yüksek seviyelerini koruyor.

Bu belirsizlikler, küresel büyüme üzerinde aşağı yönlü riskleri artırırken, enflasyon üzerinde ise ülkeden ülkeye değişen olası etkiler söz konusu." diye konuştu.

Karahan küresel belirsizliklerin büyüme beklentilerini olumsuz etkilediğini dile getirerek "Küresel ticarete dair açıklanan korumacı önlemler, büyük ekonomilerin büyüme beklentilerinin bozulmasına neden oldu. ABD başta olmak üzere tüm büyük ekonomilere dair büyüme beklentilerinin

gerilediğini görüyoruz. Bu durum, ülkemizin dış talebine dair beklentileri de olumsuz etkiledi." açıklamasını yaptı.

"Yurt içi talep ivme kaybetmekle beraber öngörülenin üzerinde"

Karahan yurt içi talebin ivme kaybetmekle beraber öngörülenin üzerinde seyrettiğini, kartla yapılan reel harcamaların daha zayıf bir görünüme işaret etiğini, özellikle, hizmet sektörlerinde yapılan harcamaların ılımlı seyrettiğini belirterek "Bu noktada, talep göstergelerini yakından takip ettiğimizi ve talep koşullarındaki gelişmelerin dezenflasyon sürecini olumsuz etkilemesi durumunda, gerekli önlemleri alacağımızı vurgulamak isterim" yorumunu yaptı.

"Ana eğilim göstergeleri dezenflasyon sürecinin devamına işaret ediyor"

Enflasyondaki düşüş sürecinin devam ettiğini kaydeden TCMB Başkanı şu değerlendirmeleri yaptı; "Tüketici enflasyonu nisan ayında yüzde 37,9 oranına gerileyerek, 2024 mayıs ayındaki tepe noktasına kıyasla kesintisiz ve önemli bir düşüş gösterdi. Ana eğilim göstergeleri dezenflasyon sürecinin devamına işaret etmektedir."

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"Bu görünüm para politikasındaki sıkı ve kararlı duruşumuzu korumayı gerekli kılıyor"

Beklentilerin dezenflasyon süreci açısından risk unsuru olmaya devam ettiğini kaydeden Başkan, "Dezenflasyon sürecinde enflasyon beklentileri ve firmaların fiyatlama davranışlarının seyri büyük önem arz ediyor. Alınan politika tedbirleri ve manşet enflasyondaki düşüşü takiben enflasyon beklentileri sektörel farklılık göstermekle birlikte gerileme eğilimine girdi.

Son dönemde finansal piyasalarda yaşanan gelişmelerin etkisiyle ise nisan ayında enflasyon beklentilerindeki iyileşme duraksadı. Enflasyon beklentileri dezenflasyon patikamızın üzerinde seyretmeye devam ediyor. Bu görünüm para politikasındaki sıkı ve kararlı duruşumuzu korumayı gerekli kılıyor." dedi.