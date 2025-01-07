TCMB 2025 toplantı tarihleri: Bu sene Para Politikası Kurulu kaç kez toplanacak?
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) 2025 toplantı takvimi yayınlandı. 2025 yılında Para Politikası Kurulu (PPK) 8 kez bir araya gelerek faiz kararını açıklayacak. İşte, TCMB 2025 toplantı tarihleri...
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 2025 toplantı tarihleri belirlendi. En son 26 Aralık'ta bir araya gelen Para Politikası Kurulu, yıl içerisinde 8 kez toplanacak. İşte, TCMB PPK 2025 toplantı tarihleri...
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TCMB 2025 TOPLANTI TARİHLERİ AÇIKLANDI!
TCMB 2025 toplantı tarihleri açıklandı. PPK, yılın ilk toplantısını 23 Ocak 2025 tarihinde yapacak.
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TCMB SON FAİZ KARARI NE OLDU?
PPK, en son Aralık faiz kararını açıkladı. Politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 50’den yüzde 47,5’e indirilmesine karar verildi.
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