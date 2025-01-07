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        Haberler Bilgi Ekonomi TCMB 2025 toplantı tarihleri: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu kaç kez toplanacak?

        TCMB 2025 toplantı tarihleri: Bu sene Para Politikası Kurulu kaç kez toplanacak?

        Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) 2025 toplantı takvimi yayınlandı. 2025 yılında Para Politikası Kurulu (PPK) 8 kez bir araya gelerek faiz kararını açıklayacak. İşte, TCMB 2025 toplantı tarihleri...

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        Habertürk
        Giriş: 07.01.2025 - 15:47 Güncelleme: 07.01.2025 - 15:47
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        • 1

          Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 2025 toplantı tarihleri belirlendi. En son 26 Aralık'ta bir araya gelen Para Politikası Kurulu, yıl içerisinde 8 kez toplanacak. İşte, TCMB PPK 2025 toplantı tarihleri...

        • 2

          TCMB 2025 TOPLANTI TARİHLERİ AÇIKLANDI!

          TCMB 2025 toplantı tarihleri açıklandı. PPK, yılın ilk toplantısını 23 Ocak 2025 tarihinde yapacak.

        • 3

          TCMB SON FAİZ KARARI NE OLDU?

          PPK, en son Aralık faiz kararını açıkladı. Politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 50’den yüzde 47,5’e indirilmesine karar verildi.

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