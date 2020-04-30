TCG Salihreis, İyon Denizi'ne düşen Kanada helikopterinin arama çalışmalarına katılıyor

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, helikopterin dün akşam saatlerinde düştüğü belirtilerek, şu bilgiye yer verildi:

"NATO SNMG-2'de görevli Kanada'ya ait Fredericton Fırkateyni'nin helikopteri dün akşam saat 20.00'de İyon Denizi'ne düştü. SNMG-2'de görevli bulunan TCG Salihreis Fırkateynimiz ile İtalyan Fasen Fırkateyni, düşen helikopteri ve mürettebatını arama kurtarma çalışması başlattı."