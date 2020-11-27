4 partiden Fransız Senatosu'na ortak tepki

Fransa Senatosunun Yukarı Karabağ ihtilafına ilişkin aldığı karara ilişkin AK Parti, CHP, MHP ve İYİ Parti TBMM grup başkanvekillerinin imzasıyla ortak bildiri yayımlandı. Bildiride, “Türkiye Büyük Millet Meclisinde grubu bulunan siyasi partiler olarak Fransa Senatosunun uluslararası hukuka, ahlaka ve hakkaniyete aykırı bir şekilde, Yukarı Karabağ ihtilafına ilişkin 25 Kasım 2020 tarihinde kabul ettiği kararı en güçlü şekilde kınıyoruz." ifadelerine yer verildi.

"KARAR YOK HÜKMÜNDEDİR"

Fransa Senatosu görmezden gelse de, Birleşmiş Milletler Güvenlik Kon-seyi’nin 1993 yılında aldığı 822, 853, 874 ve 884 sayılı kararları uyarınca Dağlık Karabağ’ın Azerbaycan toprağı olduğu belirtilen bildiride, Fransa Senatosunun almış olduğu kararın uluslararası hukuk açısından yok hükmünde olduğu kaydedildi.

TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop’un imzası ile yayımlanan bildiride şu ifadeler kullanıldı:

“Türkiye Büyük Millet Meclisinde grubu bulunan siyasi partiler olarak Fransa Senatosunun uluslararası hukuka, ahlaka ve hakkaniyete aykırı bir şekilde, Yukarı Karabağ ihtilafına ilişkin 25 Kasım 2020 tarihinde kabul ettiği kararı en güçlü şekilde kınıyoruz.

"GERÇEKLERDEN UZAK BİR KARAR"



Fransa Senatosu görmezden gelse de, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konse-yi’nin 1993 yılında aldığı 822, 853, 874 ve 884 sayılı kararları uyarınca Dağlık Karabağ Azerbaycan toprağıdır ve Fransa Senatosunun almış oldu-ğu karar uluslararası hukuk açısından yok hükmündedir. Karabağ’ın Azer-baycan toprağı olduğu Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron tarafın"dan birkaç gün önce ikrar ve beyan edilmiş, Karabağ Ermenistan tarafından bile tanınmamış iken Fransa Senatosunun ne kadar gerçeklerden uzak bir karar aldığı çok açık bir şekilde görülmektedir.

"DESTANSI ZAFERDEN GURUR DUYMAKTAYIZ"

30 sene boyunca Ermenistan’ın işgali altında kalan Azerbaycan toprakları, Azerbaycan ordusunun son aylardaki kahramanca mücadelesi sayesinde işgalden azat edilmiş ve yeniden Azerbaycan egemenliğine katılmıştır. Türkiye olarak bu haklı mücadelenin ve destansı zaferin her anında, kardeş Azerbaycan’ın yanında olmaktan gurur duymaktayız. Azerbaycan ordusu-nun Birleşmiş Milletler Şartı’nın 51’inci maddesi uyarınca meşru müdafaa kapsamında yürüttüğü harekât sonucunda asli sahiplerine dönen Azerbaycan topraklarının ebediyen Azerbaycan’ın hâkimiyetinde kalacağından en küçük bir şüphemiz bulunmamaktadır.

"VAHİM BİR AKIL TUTULMASI"

Minsk Grubu’nun eş-başkanlarından biri olmasına rağmen yaklaşık 30 yıl boyunca Ermenistan’ın gayrimeşru işgalini görmezden gelen, tarafsız dav-ranması gereken tüm durumlarda işgalci Ermenistan’ın yanında saf tutan ve Azerbaycan’ın hakkını ve hukukunu kayıt altına alan tüm Birleşmiş Milletler kararlarını yok sayan, son zamanlarda Türkiye’ye karşı husumette sınır tanımayan Fransa’nın bu adımı, bizler için şaşırtıcı olmamıştır. Söz konusu karar, Fransa Hükûmetine çağrıda bulunan Senato'nun son derece vahim bir akıl tutulması yaşadığını göstermekte, bizleri sağduyulu Fransız halkının daha makul, aklı başında ve hepsinden önemlisi uluslararası hukuka saygı gösteren temsilcileri hak ettiği düşüncesine sevk etmektedir. Söz konusu kararın, Fransa Senatosunda büyük bir çoğunluğun oyları ile kabul edilmiş olması ise Fransa’nın geleceği hakkındaki endişelerimizin artmasına sebep olmaktadır.

"BARIŞ GETİRMEKTEN UZAK"

Fransa Hükûmetinin, uluslararası hukuk, hakkaniyet ve bölgedeki gerçek-lerle tamamıyla ters düşen; akıl dışı asılsız iddialar, hayâl ürünü iftiralar ve ciddiye alınamayacak öneriler ihtiva eden bu kararı dikkate almayacağını ve akl-ı selimle hareket edeceğini ümit ediyoruz. Bu tür tarafgir ve provokatif girişimlerin bölgemize ve dünyaya barış, huzur ve istikrar getirmekten uzak olduğunu hatırlatırken, ülkemiz ve kardeş ülke Azerbaycan aleyhine böylesi hasmâne adımları atanların Meclisimiz ve aziz Milletimiz tarafından not edildiğini ilan ediyoruz.”